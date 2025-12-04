Las 15 nuevas carreras de bachillerato que llegan en 2026

¿Vas a ingresar a la preparatoria en 2026? La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que habrá una actualización trascendental de la oferta educativa del Bachillerato Nacional, se crearán 15 nuevas carreras orientadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.

El anuncio fue realizado por Mario Delgado , titular de la SEP, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde también compartió detalles sobre la beca Gertrudis Bocanegra que se otorga a alumnos en Michoacán.

Esta modernización "responde directamente a las necesidades del país y al entusiasmo de las y los jóvenes por formarse en áreas estratégicas para el futuro nacional", destacó.

Carreras técnicas de la SEP en 2026

Se trata de especializaciones en:



Inteligencia artificial

Robótica y automatización

Semiconductores

Ciberseguridad

Inteligencia de negocios

Desarrollo urbano sostenible

"Son áreas que permiten proyectar a las y los estudiantes hacia sectores con alta demanda", dijo.

En los próximos meses se darán a conocer los planteles en los que cada una de estas nuevas opciones académicas será impartida.

Mejores en infraestructura de preparatorias en México para 2026

Además de la ampliación académica, Delgado anunció la modernización de los espacios para estudiantes de nivel medio superior, como talleres y laboratorios. Estos recibirán equipo especializado, como computadoras de alto desempeño y módulos de robótica, para adecuarlos a la nueva oferta y garantizar una formación técnica de calidad.

Además de la creación de nuevos espacios y la ampliación de la oferta educativa, se planea la construcción de entornos formativos integrales que incluyan actividades deportivas y culturales para los jóvenes.

Estas 15 nuevas carreras representan una actualización histórica del bachillerato nacional, unificando la oferta educativa previa y consolidando un currículo que prepare a los jóvenes para integrarse competitivamente en industrias tecnológicas y estratégicas en el contexto del nearshoring y la expansión industrial.

