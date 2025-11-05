Lanzan vacante en la Secretaría del Bienestar con sueldo de más de 80 mil pesos

Si estás buscando trabajo y te interesa laborar en la Secretaría del Bienestar, lanzaron una vacante para el puesto de dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social con un sueldo de más de 80 mil pesos, conoce los requisitos y cómo aplicar.

Sueldo y requisitos para la vacante

Según la vacante publicada en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ), los interesados deberán contar con los siguientes requisitos:

Titulado en la licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativa, Ciencias Políticas y Administración Pública

Contar con experiencia laboral de 4 años

Disponibilidad para viajar en ocasiones

Las funciones principales son:

Realizar análisis e investigaciones de interés legislativo, en materia de pobreza, recursos naturales, educación, alimentación que contribuya en la realización.



de interés legislativo, en materia de pobreza, recursos naturales, educación, alimentación que contribuya en la realización. Apoyar en el trabajo



Generar y proporcionar informes a las áreas adscritas a la oficina del titular del ramo, en elementos que confluyen en las problemáticas y políticas sociales desde el punto de vista analítico, objetivo y oportuno.



a las áreas adscritas a la oficina del titular del ramo, en elementos que confluyen en las problemáticas y políticas sociales desde el punto de vista analítico, objetivo y oportuno. El sueldo de la vacante es de 85 mil 968 pesos mensuales.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para aplicar deberás contar con una cuenta activa en el portal TrabajaEn y realizar tu registro con toda la documentación requerida.

Durante el proceso de selección se realizarán evaluaciones para comprobar la idoneidad de los aspirantes.

Los postulantes presentarán un examen de conocimientos generales y una evaluación técnica relacionada con las funciones del cargo. Finalmente se realizará una entrevista personal.

El proceso forma parte de los mecanismos establecidos por la Ley del Servicio Profesional de Carrera para garantizar concursos equitativos, imparciales y transparentes con el objetivo de seleccionar a servidores públicos con perfiles especializados y comprometidos.

