Rivales a modo; este sería el grupo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 según la IA

Cada vez estamos más cerca de conocer cómo quedarán configurados los grupos del Mundial 2026 de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, pues recientemente el máximo organismo rector del futbol reveló la forma en la que se seleccionarán los rivales, así como los bombos en los que estará cada combinado.

De acuerdo con lo anunciado por la misma FIFA, entre las naciones a las que la Selección Mexicana se podría enfrentar en la siguiente Copa del Mundo son Croacia, Suiza, Austria, Colombia, Uruguay, Ecuador, Marruecos, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur y Australia, esto de conformidad con los bombos oficiales.

¿Cómo será el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA mencionó que el sorteo para los grupos del Mundial 2026 se distribuirá de conformidad a los cuatro bombos que contarán con 12 selecciones cada uno, esto en función de la clasificación mundial del mismo organismo rector del futbol a nivel internacional.

Los lugares aún faltantes por los partidos del repechaje que se disputarán hasta marzo del 2026, se asignarán al bombo 4 en espera de conocer a los últimos combinados internacionales invitados a la fiesta más grande del futbol.

¿Cuál será el grupo de México en el Mundial 2026 según la IA?

Es por eso que como parte del ejercicio en el cual la Selección Mexicana se verá inmersa el próximo 5 de diciembre de este 2025 por motivos del sorteo oficial del Mundial 2026, adn Noticias se dio a la tarea de preguntarle a la Inteligencia Artificial (IA) de Google, quiénes son los posibles rivales del Tricolor en la próxima justa.

Su respuesta, la cual se basó en las posibilidades por medio de estadísticas, mencionó que los hoy dirigidos por Javier Aguirre se podrán enfrentar a las siguientes selecciones en la Copa del Mundo dentro del Grupo A:

México (bombo 1)

Croacia (bombo 2)

Egipto (bombo 3)

Nueva Zelanda (bombo 4)

¿Cuál será el grupo de la muerte en el Mundial según Gemini?

De acuerdo con la misma Inteligencia Artificial de Gemini, el grupo de la muerte que podría haber en el Mundial 2026 sería el conformado por Argentina, Suiza, Marruecos y Países Bajos, esto de conformidad con sus análisis y estadísticas.

