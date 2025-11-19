México sin Mundial 2026; los puntos que habría ganado la Selección Mexicana si hubiera jugado las eliminatorias

Oficialmente terminó un año lleno de desastres para la Selección Mexicana, pues más allá de la derrota que sufrió la escuadra nacional ante Paraguay en la última fecha FIFA de este 2025, los resultados conseguidos por los dirigidos por Javier Aguirre hubieran dejado sin Mundial 2026 al Tricolor en las eliminatorias de la Concacaf.

Y es que tomando en cuenta el periodo de clasificación a la Copa del Mundo que inició desde finales del pasado 2024 hasta el 18 de noviembre de este 2025, así como las fechas FIFA en las que se disputaron las mismas eliminatorias, el combinado Tricolor únicamente hubiera conseguido una victoria y un empate ante sus rivales.

¿Quién es el mexicano que peleará en Arabia Saudita contra un japonés? Él es Sebastián Hernández Reyes [VIDEO] Sebastián Hernández Reyes, el invicto tijuanense “Logan”, debutará en la élite global contra Junto Nakatani en Riyadh en una explosiva cartelera con Inoue vs Picasso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos puntos habría hecho la Selección Mexicana si hubiera disputado las eliminatorias?

Tomando en cuenta los partidos de eliminatorias de la Concacaf que iniciaron en junio del pasado 2024 y hasta el martes 18 de noviembre de este 2025, la Selección Mexicana de Javier Aguirre únicamente hubiera conseguido sumar 4 puntos gracias a la victoria que sumaron ante Turquía y el empate ante Uruguay en este mismo año.

Más allá de eso, el Tricolor hubiera perdido todos y cada uno de los siguientes cuatro enfrentamientos como lo fue ante Paraguay del pasado martes 18 de noviembre, así como las derrotas ante Uruguay y Brasil en junio de 2024.

Últimos resultados de la Selección previo al Mundial 2026

Con la derrota de la Selección Mexicana ante Paraguay en la última fecha FIFA de este 2025, el Tricolor no sabe lo que es ganar en sus partidos de preparación de cara al Mundial 2026 en los últimos seis partidos amistosos.

Los resultados que han conseguido los dirigidos por el Vasco Aguirre son:

Empate a cero goles ante Japón en septiembre

Empate a dos goles ante Corea del Sur en septiembre

Derrota 4-0 ante Colombia en octubre

Empate a un gol ante Ecuador en octubre

Empate ante Uruguay en noviembre

Derrota ante Paraguay en noviembre

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo?

Vale la pena mencionar que a esperas de que se haga oficial, la Selección Mexicana regresará con los partidos de preparación de cara al Mundial 2026 hasta marzo del próximo año. De acuerdo con lo que se ha mencionado en los últimos días, el Tricolor se podría medir ante Argentina y Portugal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.