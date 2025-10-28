Estados Unidos suspende todos los vuelos que salgan desde el AIFA a su país, asegura Reuters

La agencia de Reuters informó que Estados Unidos tomó la decisión de cancelar todos los vuelos que salgan del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) rumbo a su territorio, además de revocar la aprobación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas.

Una decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos en respuesta a que, según su consideración, las acciones de México han afectado la competencia y el acceso de las aerolíneas estadounidenses al mercado mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

AIFA ya no tendrá vuelos hacia Estados Unidos

El secretario de Transporte , Sean Duffy, aseguró que México "canceló y congeló ilegalmente los vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencias", según su declaración en una conferencia de prensa en el Aeropuerto La Guardia de Nueva York.

Es por eso que esta medida busca restablecer el equilibrio en el sector y advirtió que: "Hasta que México deje de jugar y cumpla sus compromisos, continuaremos exigiéndoles responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin repercusiones.

Las rutas de vuelos afectadas:



Aeroméxico , entre el Aeropuerto Benito Juárez y San Juan

, entre el Aeropuerto Benito Juárez y San Juan Volaris , entre el Aeropuerto Benito Juárez y Newark, Nueva Jersey

, entre el Aeropuerto Benito Juárez y Newark, Nueva Jersey Viva Aerobus , entre el AIFA y Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando

, entre el y Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando Aeroméxico, entre el AIFA y Houston y McAllen, Texas

Desde Estados Unidos aseguran que México no ha cumplido con el acuerdo bilateral de aviación desde el 2022, año en el que se revocó los slots de la aerolíneas estadounidenses de pasajeros y obligó a las compañías de carga de Estados Unidos a reubicar sus operaciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.