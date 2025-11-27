Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Agricultores de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán lideran bloqueos masivos en carreteras federales, rechazando el precio piso de 6.050 pesos por tonelada ofrecido por la Secretaría de Agricultura, demandando 7.200 pesos para cubrir costos de producción elevados un 50% en cinco años
El paro nacional de agricultores se extiende a 25 estados incluyendo Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y Tlaxcala, afectando aduanas y casetas como medida de presión ante la falta de precios de garantía y regulación de importaciones bajo el TMEC
Transportistas se unen a productores agrícolas en protestas contra inseguridad vial, extorsiones y asaltos en carreteras, con cierres en puentes como Córdova en Chihuahua y autopistas clave como México-Toluca, paralizando el flujo de mercancías
La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene mesas de diálogo con el Frente Nacional de Rescate del Campo, ofreciendo créditos del programa “Cosechando Soberanía” a 8.5% de interés y seguros para temporada 2025, pero campesinos denuncian exclusión de otros estados productores
Crisis del campo mexicano impulsa demandas por inclusión en la nueva Ley de Aguas Nacionales, rescate al sector agropecuario y pagos pendientes desde 2024, con rentabilidad colapsada al 12% en 2025 según analistas, amenazando siembras futuras sin acuerdos