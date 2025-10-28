¡Luto en Veracruz! Muere la abuelita Elodia que se hizo viral por sobrevivir abrazada de su esposo en las inundaciones

Una triste noticia puso de luto a Veracruz, pues este lunes 27 de octubre se confirmó la muerte de la abuelita Elodia, quien se volvió viral luego de que sobrevivió abrazada a su esposo en las inundaciones de dicha entidad.

La imagen de los dos abuelos abrazados luchando en contra de la fuerza del agua, no solo se convirtió en tendencia en redes sociales, sino también en un símbolo de resiliencia ante la tragedia provocada por los desastres naturales de octubre de 2025. No obstante, esa pareja que nos hizo creer en la fuerza del amor para vencer cualquier tempestad, acaba de quedar separada por causa de la muerte. Te contamos los detalles de esta conmovedora historia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El video de doña Elodia que se volvió tendencia en redes sociales

A partir del 9 de octubre de 2025, las lluvias torrenciales que se registraron en México terminaron por causar el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, lo que derivó en severas inundaciones en el estado de Veracruz.

Poza Rica fue uno de los municipios más afectados por el desbordamiento del río. La casa de los abuelitos, ubicada en la colonia Morelos, resultó severamente afectada, y fue entonces que ambos tuvieron que luchar para sobrevivir. La pareja formada por doña Elodia y don Hilario fue captada en medio de la corriente. La abuelita Elodia iba abrazada a su esposo, quien luchaba contra la corriente tratando de poner a salvo a su esposa, que no sabía nadar.

Afortunadamente, la pareja logró ponerse a salvo y al no poder regresar a su hogar, sus sobrinos los trasladaron a Naranjos, para que recibieran atención y pudieran resguardarse en tanto el agua cedía.

¿Por qué falleció doña Elodia, la abuelita de las inundaciones de Veracruz?

De acuerdo con medios locales, el 19 de octubre, la pareja decidió regresar a su hogar con el objeto de limpiar su vivienda y volver a habitarla. No obstante, la abuelita Elodia comenzó a sentirse mal, el 26 de octubre. La mujer de la tercera edad presentó fiebre, por lo que vecinos la ayudaron para que recibiera atención médica en un hospital local.

Lamentablemente, la salud de doña Elodia se deterioró rápidamente hasta que el lunes 29 de octubre falleció por causa de un paro cardiorrespiratorio.