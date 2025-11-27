Razones por las que pueden quitarte las placas de tu auto con el nuevo reglamento de tránsito

El nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex, publicado en noviembre de 2025, reforzó las sanciones para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos para peatones y ciclistas. Una de las medidas más estrictas es el retiro de las placas del vehículo cuando se cometen infracciones graves relacionadas con movilidad y documentación.

Esta acción busca asegurar que los conductores cumplan con las normas que regulan la identificación vehicular y el uso correcto de la vía pública. Las autoridades mexiquenses señalaron que estos cambios responden a un aumento de incidentes en carriles exclusivos y a irregularidades en el estado físico de las placas.

El retiro de la placa delantera funciona como una medida de control que obliga al conductor a regularizarse para recuperarla una vez que se paguen las multas correspondientes.

Razones por las que las autoridades pueden retirar tus placas

El nuevo reglamento especifica de forma clara las infracciones que permiten retirar la placa delantera. Estas son las causas principales:



Invadir carriles confinados exclusivos para transporte público, como los del Mexibús

Circular, detenerse, girar o realizar maniobras dentro de ciclovías

Usar carriles reservados para ascenso, descenso, carga o descarga sin autorización

Circular con placas vencidas o no vigentes

No portar la calcomanía de identificación o la de verificación correspondiente

Colocar mal las calcomanías o llevarlas en un sitio no autorizado

Traer placas en mal estado, manipuladas, opacas o cubiertas

Conducir transporte público con licencia o permiso vencido

Conducir motocicletas sin placa, con permiso expirado o sin tarjeta de circulación

Impedir la correcta identificación del vehículo por cualquier irregularidad física o documental

No contar con la documentación obligatoria para circular en transporte público o motocicletas

Diferencia entre retiro de placa y retención del vehículo

El retiro de la placa se aplica a las infracciones descritas anteriormente y permite al conductor recuperar el vehículo en el mismo momento. La placa se entrega después de pagar las multas.

La retención del vehículo se reserva para faltas más graves, como conducir en estado de ebriedad o transportar materiales contaminantes fuera de norma. El nuevo reglamento aclara esta diferencia para evitar confusiones entre los conductores.

