México
Nota

Rambo, perrito pug arrojado desde un segundo piso está fuera de peligro

La Fiscalía de Chiapas informó que la salud de Rambo avanza favorablemente y se abrió una carpeta de investigación por maltrato animal contra la responsable.

perrito_pug_rambo_chiapas.jpg
@TorresAngelC | X
Actualizado el 27 noviembre 2025 10:29hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que Rambo, perrito de la raza pug, que fue arrojado desde el segundo piso de una casa en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentra fuera de peligro y la mujer que cometió el hecho considerado como maltrato animal ya fue identificada.

El fiscal de Veracruz, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que Rambo se encuentra estable tras ser traslado de emergencia a un hospital y su salud avanza progresivamente. Por otro lado, dijo que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

"Ya tenemos plenamente identificada a la mujer que cometió este delito en agravio de Rambo y en las próximas horas daremos cuentas de las labores de investigación", dijo después de destacar que la violencia cometida contra animales se castiga.

Así fue el maltrato cometido contra Rambo

El pasado sábado 22 de noviembre, Rambo fue arrojado del segundo piso de una vivienda por una mujer en represalia porque una joven no le pagaba la renta.

La casera identificada como Olga desalojó a la joven aventando todas sus pertenencias desde el segundo piso y al último arrojó a Rambo, a pesar de las súplicas de que no lo lastimara.

"Es inocente": Grita la dueña

"¿Qué hizo él? Es un inocente, ¿por qué eres tan cruel?" gritó la joven tras ver a su perrito tirado en la acera de la calle. A pesar de las súplicas de algunos vecinos, la casera siguió aventando las pertenencias.

Tras el alertamiento de los vecinos, quienes lograron captar los hechos, al lugar acudió personal de la Unidad de Protección Animal de la Dirección contra Riesgos Sanitarios y trasladaron a Rambo al Parque Tuchtlán para realizarle estudios.

