Rambo, perrito pug arrojado desde un segundo piso está fuera de peligro

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que Rambo, perrito de la raza pug, que fue arrojado desde el segundo piso de una casa en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentra fuera de peligro y la mujer que cometió el hecho considerado como maltrato animal ya fue identificada.

El fiscal de Veracruz, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que Rambo se encuentra estable tras ser traslado de emergencia a un hospital y su salud avanza progresivamente. Por otro lado, dijo que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

"Ya tenemos plenamente identificada a la mujer que cometió este delito en agravio de Rambo y en las próximas horas daremos cuentas de las labores de investigación", dijo después de destacar que la violencia cometida contra animales se castiga.

Me han llegado muchas preguntas sobre el estado de Rambo, y quiero compartirles una actualización.Les dejo estos pequeños videos tomados hace un momento, donde podrán ver que Rambo está mejorando y evolucionando favorablemente gracias a la atención médica y los cuidados que está… pic.twitter.com/rLs7XtcREj — Angel Torres (@TorresAngelC) November 24, 2025

Así fue el maltrato cometido contra Rambo

El pasado sábado 22 de noviembre, Rambo fue arrojado del segundo piso de una vivienda por una mujer en represalia porque una joven no le pagaba la renta.

La casera identificada como Olga desalojó a la joven aventando todas sus pertenencias desde el segundo piso y al último arrojó a Rambo, a pesar de las súplicas de que no lo lastimara.

🤬Indignante lo que hizo esta señora



Arrojó a un perrito pug desde el balcón, mientras desalojaba a sus inquilinos 🤬 pic.twitter.com/r3WtqCIDnn — Videos y más (@VideosFacil2022) November 27, 2025

"Es inocente": Grita la dueña

"¿Qué hizo él? Es un inocente, ¿por qué eres tan cruel?" gritó la joven tras ver a su perrito tirado en la acera de la calle. A pesar de las súplicas de algunos vecinos, la casera siguió aventando las pertenencias.

Tras el alertamiento de los vecinos, quienes lograron captar los hechos, al lugar acudió personal de la Unidad de Protección Animal de la Dirección contra Riesgos Sanitarios y trasladaron a Rambo al Parque Tuchtlán para realizarle estudios.

