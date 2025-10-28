Municipios que se quedaron sin agua por “Operación Caudal”

La Fiscalía del Edomex informó que se realizó la "Operación Caudal" para intervenir más de 160 lugres relacionados con la extracción, sobre explotación y distribución ilegal del agua .

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Zonas donde se quedaron sin agua por "Operación Caudal"

En el Edomex los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán fueron los más afectados. Pero también hubo afectaciones en la alcaldía Iztapalapa, específicamente en colonias como San Miguel Teotongo, Santiago Acahualtepec, Santa María Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco, Buenavista, Tenorios, Xalpa.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada señalo que se está trabajando para atender los inconvenientes por el cierre de pozos en el Estado de México. Cabe mencionar que el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en la CDMX hay cerca de 2 mil purificadoras de agua ; sin embargo, la cifra podría ser mayor por los negocios de rellenadores de agua.

¿Cómo operan el huachicol del agua?

De acuerdo con la Fiscalía, hay tres fuentes principales de donde extraen el agua para revenderla a precios por encima del mercado legal y sin potabilizar.

Grupos delictivos perforan y extraen el agua y le echan cloro para venderla. También identifican una red oficial de tubos de agua y la "pinchan" para ir sacando el recurso y revenderlo.

"Operación caudal" en Edomex

Elementos de la Fiscalía del estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Semar y Guardia Nacional junto con colaboradores de Conagua y organismos de agua municipales intervinieron más de 160 lugares.

Además, aseguraron 250 pipas y transportes de agua por su probable relación con distribución y venta de agua potable ilegal.

El operativo se llevó a cabo en 48 municipios del Edomex para interrumpir el comercio ilegal del agua.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.