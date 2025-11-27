Friends en McDonald’s; cuándo llega a México y cómo conseguir la colección de la serie

La fiebre por Friends llega a los McDonald’s de México. Tras semanas de presión en redes sociales y después del éxito en Paraguay, la cadena le confirmó a este medio de comunicación que la colección oficial aterriza en el país el 2 de diciembre de 2025. Los fans podrán obtener una figura sorpresa con cada McCombo Grande o Mediano, en todos los restaurantes, AutoMac, McDelivery y la app. La promoción estará disponible hasta agotar existencias.

La noticia encendió la nostalgia y el entusiasmo de miles de seguidores que pedían la llegada de esta campaña desde hace semanas. Con seis figuras oficiales y licencia de Warner Bros. Discovery, la colección de Friends en McDonald’s promete convertirse en una de las más buscadas del año.

¿Qué incluye la colección de Friends en McDonald’s México?

La campaña llega con seis figuras detalladas de los personajes principales:



Rachel con su uniforme de Central Perk

Monica en modo chef

Phoebe con su guitarra

Ross con el mono Marcel

Chandler con su pollito amarillo

Joey con su icónico pato de peluche

Cada pieza llega en caja ciega, por lo que no se puede elegir personaje. El formato sorpresa genera expectativa entre coleccionistas. McDonald’s confirmó que no habrá reposición, lo que convierte la colección en una edición limitada. Las figuras no se venden por separado.

¿Por qué esta colaboración causa tanta expectativa?

El lanzamiento coincide con el resurgimiento mundial del fandom de Friends, impulsado por nuevas generaciones en plataformas de streaming. En Paraguay, la campaña agotó existencias en pocos días y provocó largas filas desde las primeras horas.

En México, la conversación en redes etiquetó a la marca cientos de veces hasta lograr la confirmación. El anuncio de la fecha reactivó grupos de coleccionistas que ya organizan intercambios para completar la serie.

¿Cómo y dónde conseguir las figuras en México?

A partir del martes 2 de diciembre, cualquier McCombo Grande o Mediano incluirá una figura sorpresa. La promoción aplica en salón, AutoMac, McDelivery y pedidos por la app de McDonald’s. Los clientes obtendrán una figura por combo, sin excepciones.

El alto volumen de fans anticipa una demanda intensa desde temprano. McDonald’s sugiere aprovechar horarios de baja afluencia o hacer pedidos por la app para asegurar disponibilidad.

¿Habrá zonas temáticas o experiencias especiales?

A diferencia de Paraguay, donde McDonald’s instaló un set estilo Central Perk, en México no se tiene confirmada ninguna experiencia presencial. La campaña se centrará por completo en las figuras coleccionables.

Sin embargo, especialistas en marketing anticipan que el éxito de esta colaboración podría abrir la puerta a futuras activaciones nostálgicas. El vínculo emocional con la serie demuestra que el entretenimiento continúa siendo un motor clave para atraer consumidores.

