Agricultores y gobierno llegan a un acuerdo; se levantan bloqueos
Campesinos logran acuerdo parcial; comienzan a retirar bloqueos en carreteras del Bajío tras negociaciones con gobiernos federal y estatal.
Campesinos de Guanajuato, Michoacán y Jalisco acordaron un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz con gobiernos federal y estatal.
- El precio de garantía no se logró (querían siete mil 200 pesos), pero se mantendrá una base abierta para permitir libre competencia.
- Se firmó una minuta parcial y continuarán las mesas de diálogo para definir reglas de operación y participación de la industria.
- Los bloqueos carreteros y ferroviarios se irán retirando a lo largo del día, tras consenso con los grupos que aún no se suman al acuerdo.
- Las principales vías afectadas incluyen Autopista Morelia-Guadalajara, Guadalajara-Tepic, México-Guadalajara, Zapotlanejo-Lagos de Moreno y diversas carreteras en Guanajuato.
