Agricultores y gobierno llegan a un acuerdo; se levantan bloqueos

Campesinos de Guanajuato, Michoacán y Jalisco acordaron un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz con gobiernos federal y estatal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El precio de garantía no se logró (querían siete mil 200 pesos), pero se mantendrá una base abierta para permitir libre competencia.

(querían siete mil 200 pesos), pero se mantendrá una base abierta para permitir libre competencia. Se firmó una minuta parcial y continuarán las mesas de diálogo para definir reglas de operación y participación de la industria.

para definir reglas de operación y participación de la industria. Los bloqueos carreteros y ferroviarios se irán retirando a lo largo del día , tras consenso con los grupos que aún no se suman al acuerdo.

, tras consenso con los grupos que aún no se suman al acuerdo. Las principales vías afectadas incluyen Autopista Morelia-Guadalajara, Guadalajara-Tepic, México-Guadalajara, Zapotlanejo-Lagos de Moreno y diversas carreteras en Guanajuato.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.