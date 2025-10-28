Lista de carreteras afectadas por bloqueos del paro nacional de agricultores

El paro nacional de agricultores ha paralizado la circulación en diferentes carreteras de México y aquí te contamos la lista de todas las que tienen bloqueos parciales o totales.

Los bloqueos en carreteras a cargo de los agricultores podrían extenderse por varios días hasta que sus representantes puedan llegar a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. En pocas palabras, piden precios justos por toneladas de maíz y sorgo, ya que los actuales ni siquiera cubren los gastos de producción que manejan.

Lista de carreteras bloqueadas en México

Este 28 de octubre se han reportado afectaciones viales parciales o totales en las siguientes carreteras , con Guanajuato y Jalisco, siendo algunas de las entidades principalmente afectadas.

Guanajuato:



Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide

Comonfort – Camino a Orduña

Irapuato – Castro del Río

Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)

Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)

Irapuato – Entronque a Cuerámaro (carretera 90)

Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90)

Pénjamo – Dren de alivio, Santa Pacueco (carretera 90)

Pénjamo – Federal 90, altura de la Herradura, entronque con El Tlacuache

Salamanca – Trébol de Valtierrilla

Salvatierra – Comunidad El Fénix

Salvatierra – Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo

Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca

León – Federal 45D, Central de Abastos

León – Federal 43D, Santa Rosa Plan de Ayala

Celaya – Carretera federal 51, altura Rincón de Tamayo

Yuriria – Carretera federal 51, altura Cuatro Caminos

Yuriria – Carretera federal 51, altura comunidad Santiaguillo y Casacuarán

Abasolo – Carretera Cuerámaro - Irapuato, altura Estación Joaquín

Irapuato – Libramiento Norte, altura comunidad Rancho Grande

Tarimoro – Moncada

Tarimoro – Panales Jamaica (sentido Salvatierra – Celaya)

Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro

San Felipe – Entronque Jaral de Berrios

Jalisco:



Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km. 40)

Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)

Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Crucero a Nextipac)

Sinaloa:



Las Brisas - Los Mochis

Tlaxcala:

Autopista Libramiento Norte de la CDMX

Hidalgo:

Libramiento Norte de la CDMX (Plaza de Cobro Tula No. 1)

