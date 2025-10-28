Lista de carreteras afectadas por bloqueos del paro nacional de agricultores
Miles de personas han sido afectadas por los bloqueos en diferentes carreteras de la República Mexicana en los últimos días
El paro nacional de agricultores ha paralizado la circulación en diferentes carreteras de México y aquí te contamos la lista de todas las que tienen bloqueos parciales o totales.
Los bloqueos en carreteras a cargo de los agricultores podrían extenderse por varios días hasta que sus representantes puedan llegar a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. En pocas palabras, piden precios justos por toneladas de maíz y sorgo, ya que los actuales ni siquiera cubren los gastos de producción que manejan.
Lista de carreteras bloqueadas en México
Este 28 de octubre se han reportado afectaciones viales parciales o totales en las siguientes carreteras , con Guanajuato y Jalisco, siendo algunas de las entidades principalmente afectadas.
Guanajuato:
- Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
- Comonfort – Camino a Orduña
- Irapuato – Castro del Río
- Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)
- Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
- Irapuato – Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
- Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90)
- Pénjamo – Dren de alivio, Santa Pacueco (carretera 90)
- Pénjamo – Federal 90, altura de la Herradura, entronque con El Tlacuache
- Salamanca – Trébol de Valtierrilla
- Salvatierra – Comunidad El Fénix
- Salvatierra – Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo
- Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
- León – Federal 45D, Central de Abastos
- León – Federal 43D, Santa Rosa Plan de Ayala
- Celaya – Carretera federal 51, altura Rincón de Tamayo
- Yuriria – Carretera federal 51, altura Cuatro Caminos
- Yuriria – Carretera federal 51, altura comunidad Santiaguillo y Casacuarán
- Abasolo – Carretera Cuerámaro - Irapuato, altura Estación Joaquín
- Irapuato – Libramiento Norte, altura comunidad Rancho Grande
- Tarimoro – Moncada
- Tarimoro – Panales Jamaica (sentido Salvatierra – Celaya)
- Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro
- San Felipe – Entronque Jaral de Berrios
Jalisco:
- Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km. 40)
- Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)
- Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)
- Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)
- Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)
- Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)
- Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)
- Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)
- Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)
- Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)
- Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Crucero a Nextipac)
Sinaloa:
- Las Brisas - Los Mochis
Tlaxcala:
- Autopista Libramiento Norte de la CDMX
Hidalgo:
- Libramiento Norte de la CDMX (Plaza de Cobro Tula No. 1)
