¡Se desploma el termómetro! La tormenta invernal y el Frente Frío 16 dejará nieve y -10 °C en estos estados el lunes 24 de noviembre

El frío extremo en México no da tregua. La primera tormenta invernal de la temporada, en combinación con el Frente Frío 16, ya está generando condiciones extremas en el norte y noroeste del país, y se prevé que ocasione temperaturas mínimas de hasta -10 °C durante la madrugada.

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierten que estos fenómenos astronómicos promoverán heladas, caída de nieve o aguanieve en zonas elevadas en al menos dos estados del norte.

¿Cuál es el estado más frío en este momento?

En este momento, los estados serranos del norte del país concentran los valores más bajos. Por ejemplo, en zonas montañosas de Chihuahua y Durango se estima que las temperaturas mínimas podrían descender entre -10 °C y -5 °C durante la madrugada del martes 25 de noviembre.

Por lo tanto, aunque el frío polar será generalizado en gran parte del norte, Chihuahua parece ser el estado que tendrá la temperatura más extrema este lunes 24 de noviembre de 2025.

¿En qué estados de México hará más frío este lunes?

El pronóstico para el lunes indica que las zonas serranas de los estados del norte y noroeste del país vivirán las condiciones más severas. Sin embargo, también se prevén temperaturas mínimas de -5 °C a 0 °C en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En entidades como Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, se pronostican temperaturas mínimas de 0 °C a 5 °C en zonas altas, lo que también representa frío extremo en México.

Estas condiciones son resultado del frente frío 16 que se mantendrá estacionario sobre la Mesa del Norte, interactuando con una vaguada polar, lo que amplifica el enfriamiento y la posibilidad de nieve o aguanieve.

¿Qué es una tormenta invernal y en qué estados podría caer nieve?

Una tormenta invernal es un evento que está dominado mayormente por precipitación que se forma a bajas temperaturas como nieve, lluvia congelada y granizo. Puede durar varios días y puede estar acompañada también de fuertes vientos y temperaturas extremadamente frías.

Los estados de la República mexicana que podrían sufrir de caída de nieve en los próximos días serían: Sonora, Chihuahua, y Durango.

