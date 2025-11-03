¡Llega la masa polar! El Frente Frío 12 congelará a 9 estados con temperaturas bajo cero

El frente frío 12 llegó a México justo el fin de semana de Día de Muertos y no viene solo con aire fresco, sino con una masa polar asociada que te dejará temblando. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado la entrada del nuevo frente frío que provocará un descenso dramático en el termómetro. ¿Estás listo para esta ola de frío extremo?

La temporada invernal está a la vuelta de la esquina y este frente frío marca el inicio de condiciones gélidas, con potencial de heladas y caída de aguanieve en las zonas más altas. Prepárate, porque al menos 9 entidades verán sus termómetros descender por debajo del punto de congelación. ¿Estás viviendo en uno de ellos? Te contamos cuáles serán las entidades afectadas.

Estados donde se esperan temperaturas de hasta -5 grados

¡Prepara el chocolate caliente y la cobija de tigre ! Las autoridades federales han emitido una advertencia por la intensidad de las heladas que se registrarán durante las madrugadas en el Altiplano y la Mesa Central. De acuerdo con los pronósticos del clima más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las zonas serranas de al menos nueve estados se enfrentarán a temperaturas mínimas que oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius, un frío que congela y que requiere la máxima precaución.

Los estados más afectados por este frío polar son: Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz e Hidalgo.

🥶 ¡MÁS FRÍO PARA NOVIEMBRE! ❄️



⛄ Se espera que entre el 2 y 3 de Noviembre ingrese el #FrenteFrío12 el cuál nuevamente traerá consigo un ambiente fresco a #frío en el país durante los próximos 5 a 7 días.



🤓 Prepárate y síguete cubriendo para no quedarte como paleta. 🧣 pic.twitter.com/ktHpNr5J40 — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). (@CHIAPAS_AMC) October 30, 2025

Pero ¡ojo!, la masa de aire polar se extenderá por gran parte del territorio nacional. No solo los estados con temperaturas bajo cero deben cuidarse; otras entidades como: Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro registrarán mínimas de 0 a 5 grados Celsius. Esto significa que prácticamente toda la mitad norte y central del país sentirá el frío polar. Si vives en estas zonas de montaña o en las cercanías, la recomendación es tomar medidas preventivas desde hoy mismo, pues las heladas son peligrosas y pueden impactar la agricultura, las carreteras y, lo más importante, tu salud.

Recomendaciones ante el paso del Frente Frío 12

Para que el Frente Frío 12 no te tome por sorpresa y evites riesgos innecesarios, es importantísimo que sigas las indicaciones de Protección Civil:

Método de la cebolla : Utiliza este popular método qie consiste en vestirte con varias capas de ropa , lo que te permite regular mejor la temperatura corporal.

: Utiliza este popular método qie consiste en , lo que te permite regular mejor la temperatura corporal. Evita cambios bruscos de temperatura : Abrígate bien al salir y evita exponerte a corrientes de aire frí o, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

: Abrígate bien al salir y o, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. Hidrátate: Recuerda que el frío deshidrata, por lo que debes consumir abundantes líquidos y vitaminas. Consume cítricos como la naranja para fortalecer tu sistema inmunológico.

La seguridad en casa y en carretera también es vital; por eso, extrema precauciones, si utilizas calentadores o chimeneas y nunca duermas con estos aparatos encendidos. Finalmente, si manejas, recuerda que la visibilidad puede reducirse drásticamente por la neblina o el pavimento congelado; maneja con extrema precaución.

