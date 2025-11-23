Bloqueos de transportistas 24 de noviembre: Cómo operará ETN, Estrella Blanca y otras empresas

Este lunes 24 de noviembre habrá bloqueos por parte de transportistas en las entradas y salidas de la Ciudad de México, además de otros 20 estados, por lo que empresas que ofrecen servicio de traslado de pasajeros como ETN y Estrella Blanca explicaron cómo operarán.

El paro nacional de transportistas comenzará a las 8:00 de la mañana del lunes y al mega bloqueo se unirán el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) para exigir mayor seguridad en las carreteras y un precio justo para el maíz blanco nacional.

bloqueos por parte de transportistas

Transportistas anuncian nuevo paro; bloquearán carreteras [VIDEO] La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que el próximo lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo.

"No salgan, no va a haber paso": Transportistas

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) le pidió a los mexicanos a no salir el lunes "porque no va a haber paso", debido a que las mesas de trabajo que se han tenido con algunos legisladores no han servido de nada y sus exigencias de mayor seguridad en las vialidades siguen sin ser tomadas en cuenta.

¿Cómo operarán las empresas de transporte de pasajeros?

Grupo Pullman de Morelos

A través de un comunicado, Grupo Pullman de Morelos señaló que por los bloqueos de transportistas se realizarán acciones de movilidad correspondientes para que lleguen a los destinos con seguridad. "Les sugerimos tomar medidas pertinentes para no verse afectados".

Estrella Blanca

El Grupo Estrella Blanca señaló que por el mega bloqueo se prevén cierres completos en carreteras federales e interrupciones en rutas estratégicas para el transporte. Los tramos que podrían ser afectados son:

Autopista México-Querétaro

México-Toluca

México-Pachuca

México-Puebla

México-Cuernavaca/Acapulco

Aunque las salidas programas operan con normalidad hasta nuevo aviso se recomienda anticipar el viaje y mantenerse atentos a los canales oficiales para saber sobre los servicios en tiempo real.

Algunas empresas de transporte de pasajeros alertaron sobre los bloqueos que habrá este lunes 24 de noviembre en algunas carreteras como la Autopista México-Querétaro, México-Puebla, México-Toluca, México-Pachuca y México-Cuernavaca/Acapulco.

ETN

ETN Turistar, la línea de Autotransporte de Lujo de Pasajeros, llamó a los viajeros a considerar posibles bloqueos y tomar precauciones este 24 de noviembre. Además pidió mantenerse al pendiente de las redes sociales en donde se irá actualizando la información.

