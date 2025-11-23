IMSS Digital: Pasos para registrar los datos biométricos obligatorios para pensionados de Ley 73 y Ley 97

¡Atención, pensionados de Ley 73 y Ley 97! El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acaba de anunciar un nuevo requisito obligatorio: el registro de datos biométricos a través de la plataforma IMSS Digital y no, no se trata de la CURP Biométrica .

Este trámite aplica a todos los beneficiarios de la Ley 73 y Ley 97 y es fundamental para garantizar la seguridad de tu pensión y evitar fraudes. Para que no dejes tu pago en riesgo, aquí te explicamos paso a paso cómo registrar tu información, qué datos biométricos te pedirán y cómo descargar la aplicación IMSS Digital.

¿Qué datos biométricos piden a los pensionados del IMSS y para qué?

El IMSS está solicitando a sus pensionados, tanto de la Ley 73 como de la Ley 97, el registro de datos biométricos como una medida de seguridad avanzada. El principal dato requerido es la huella dactilar y el reconocimiento facial. Esta información es clave para confirmar la identidad del pensionado de manera segura.

El objetivo central de este requisito obligatorio es evitar el fraude y la suplantación de identidad en el cobro de las pensiones. Al vincular los datos biométricos al expediente, el IMSS se asegura de que la persona que realiza el trámite o que accede a la información de la pensión es, efectivamente, el titular, dándole mayor certeza y transparencia al proceso.

¿Qué es IMSS Digital y cómo lo descargo en mi celular?

IMSS Digital es la aplicación móvil oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta plataforma gratuita permite a los beneficiarios y pensionados realizar una gran variedad de trámites sin necesidad de acudir a ventanilla, lo cual es ideal para evitar filas y proteger la salud de los adultos mayores. Para descargar IMSS Digital solo debes seguir estos sencillos pasos:

Accede a la tienda de aplicaciones de tu smartphone (Google Play Store para Android o App Store para iOS)

Busca " IMSS Digital " e identifica el ícono oficial del instituto

e identifica el ícono oficial del instituto Una vez instalada, regístrate con tu CURP, número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico.

De esta manera, los pensionados del IMSS podrán realizar desde su celular el registro o la actualización de las cuentas bancarias necesarias para recibir los pagos correspondientes.

¿Cómo puedo registrar mis datos biométricos en IMSS Digital?

El registro de datos biométricos a través de IMSS Digital es un proceso mucho más sencillo de lo que imaginas, muy parecido a los procesos de los bancos cuando abres una cuenta. Entonces, una vez que hayas descargado e iniciado sesión en la aplicación con tu NSS y contraseña, deberás buscar la sección de "Pensionados" o "Trámites y Servicios" en el menú principal.

Dentro de esta sección, aparecerá la opción "Registro de Datos Biométricos" o una notificación que te indicará la necesidad de actualizar tu información.

El sistema te guiará para que, usando la cámara o el lector de huellas de tu celular, captures tu huella dactilar y realices el reconocimiento facial. Es crucial seguir las instrucciones de iluminación y posición para que el registro sea exitoso. Esta actualización es un requisito obligatorio que garantiza que tu pensión bajo la Ley 73 o Ley 97 esté protegida contra cualquier tipo de fraude. Una vez completado, el sistema te emitirá una confirmación digital.

OJO: Es indispensable que te asegures de estar usando la versión más reciente de la app IMSS Digital igual o superior a la 8.0.3.

Ahora ya lo sabes, es indispensable que si eres un pensionado de la Ley 73 o 97 realices este proceso sencillo, a fin de que puedas continuar realizando tus trámites y recibiendo tu pensión de forma más cómoda y segura.

