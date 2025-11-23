EN VIVO: Bloqueo de transportistas; accesos y salidas de la CDMX afectadas por paro y movilizaciones
Los transportistas han hecho varias demandas principalmente de seguridad y al ser ignorados por autoridades llevan a cabo bloqueo de carreteras y paro.
Luego de que las autoridades le han fallado al gremio de los transportistas en cuanto a seguridad y otras peticiones, miembros de distintas asociaciones han convocado a bloqueo masivo que provocará caso nacional este lunes 24 de noviembre de 2025. Varias carreteras presentarán un bloqueo por parte de unidades como tráilers y camiones lo cual provocará caos a nivel nacional.
Gobernación manda mensaje ante paro de y bloqueo de transportistas
A través de redes sociales la Secretaría de Gobernación mandó un mensaje al gremio de transportistas . Con esto busca entablar el diálogo y evitar que el paro y bloqueo programado para este lunes 24 de noviembre se lleve a cabo. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer que el movimiento se cancele.
#SEGOBInforma 📢— Gobernación (@SEGOB_mx) November 24, 2025
Reitera #Segob disposición al diálogo
Comunicado 📄 https://t.co/hMcdAzI0iu#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/Lfhc3FMimC
Esto es información en desarrollo...
