México
Nota

EN VIVO: Bloqueo de transportistas; accesos y salidas de la CDMX afectadas por paro y movilizaciones

Los transportistas han hecho varias demandas principalmente de seguridad y al ser ignorados por autoridades llevan a cabo bloqueo de carreteras y paro.

Bloqueo y paro de transportistas 24 de noviembre 2025
Diana Gómez | adn Noticias
Actualizado el 23 noviembre 2025 23:49hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Hakbar Juárez

Luego de que las autoridades le han fallado al gremio de los transportistas en cuanto a seguridad y otras peticiones, miembros de distintas asociaciones han convocado a bloqueo masivo que provocará caso nacional este lunes 24 de noviembre de 2025. Varias carreteras presentarán un bloqueo por parte de unidades como tráilers y camiones lo cual provocará caos a nivel nacional.

En adn Noticias daremos seguimiento puntual y minuto a minuto a este movimiento que paralizará al país.

Gobernación manda mensaje ante paro de y bloqueo de transportistas

A través de redes sociales la Secretaría de Gobernación mandó un mensaje al gremio de transportistas . Con esto busca entablar el diálogo y evitar que el paro y bloqueo programado para este lunes 24 de noviembre se lleve a cabo. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer que el movimiento se cancele.

Esto es información en desarrollo...

Transporte público
Bloqueos hoy
