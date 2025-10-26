Precio del Gas LP; estos son los estados donde está más caro y más barato del 26 de octubre al 1 de noviembre

El precio del gas licuado de petróleo (LP) se mantiene sin cambios significativos para la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En comparación con el periodo anterior (del 19 al 25 de octubre), las tarifas presentan una variación mínima de apenas un centavo en algunas regiones.

Durante la semana pasada, los precios se ubicaron entre 17 y 23 pesos por kilogramo y, para esta nueva actualización, se mantiene ese mismo rango, con pequeñas variaciones por entidad federativa.

El proceso de esta convocatoria 📑 es innovador, único y marca un cambio radical en la forma de otorgar los permisos por parte del sector energético, parte de la planeación vinculante para cumplir con nuestra meta de transición energética ⚡️🌱 para el 2030.

Precio en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México (CDMX) el precio máximo del gas LP se mantiene en 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 por litro, idéntico al de la semana anterior. Esto significa que un cilindro de 20 kilogramos cuesta alrededor de 392.80 pesos, sin aumentos para los hogares capitalinos.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), los precios son similares, aunque en municipios del sur como Sultepec, Tenancingo, Texcatitlán, Tonatico, Zacualpan y Zumpahuacán el kilogramo se vende a 20.12 pesos, con el litro en 10.87 pesos, lo que también representa estabilidad frente a la semana previa.

¿Dónde cuesta más y menos el gas LP?

El precio más alto del país continúa registrándose en Comondú, Baja California Sur , donde el kilogramo cuesta 23.23 pesos, apenas un centavo más que la semana pasada.

En tanto, el precio más bajo se mantiene en Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza, Coahuila , con 17.50 pesos por kilogramo, sin variación.

La diferencia entre el costo más alto y el más bajo del país es de 5.73 pesos, una brecha considerable que refleja los costos de transporte, distribución y logística, sobre todo en regiones alejadas del centro del país.

Sin incrementos significativos

De acuerdo con la CNE, los precios máximos del gas LP se actualizan cada semana y se fijan con base en los costos internacionales y de transporte; sin embargo, la regulación ha permitido mantener precios estables en el cierre de octubre, previo al aumento de la demanda doméstica que suele registrarse durante los meses fríos.

