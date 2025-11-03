Llega el frío extremo a CDMX; estas alcaldías se congelarán durante la madrugada

Sin duda alguna, la temporada de frío ya comenzó y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México (CDMX) lo sabe. Es por eso que han emitido una doble alerta de frío a varias alcaldías, en donde la temperatura podría caer a solo 1 grado desde la noche del lunes 3 hasta la madrugada del martes 4 de noviembre.

Apenas terminaron las celebraciones del Día de Muertos y de manera casi inmediata comenzó el ambiente navideño, abrigado por un frío intenso, con aires helados que comienzan a sentirse en la mayor parte del país.

Doble alerta de frío en la CDMX

Es así que el pronóstico del clima ha puesto en alerta a millones de personas por el frío extremo que habrá. Primero, hay alerta amarilla (temperaturas de 4 a 6 grados) para las siguientes alcaldías:



Cuajimalpa

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Y también habrá alerta naranja (temperaturas de 1 a 3 grados) para las alcaldías de:



Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Tlalpan

Las bajas temperaturas comenzarán a las 22:00 horas del lunes 3 de noviembre y se van a extender hasta las 08:00 am del martes 4 de noviembre, por lo que se pide a la población no salir durante estas horas.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del lunes 03/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 04/11/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lF7PH72zTY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 3, 2025

Recomendaciones por el frío extremo en CDMX

De igual manera, la secretaría ha compartido algunas recomendaciones clave para no sufrir graves consecuencias por el frío. En primer lugar, hay que proteger a la población más vulnerable, como lo son los niños pequeños y las personas de la tercera edad, así como mujeres embarazadas.

Será clave usar crema para mantener hidratado el rostro y el cuerpo, protegiendo la piel del frío . Y claro, también piden mantener el esquema de vacunación actualizado, así como abrigarse de manera correcta.

