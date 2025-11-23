Parecía panadería pero en realidad era un crematorio clandestino de mascotas

Un crematorio clandestino de mascotas que se hacía pasar por una panadería fue suspendido en Monterrey, Nuevo León, y en el lugar se encontraron restos óseos y cenizas.

La visita por la División Ambiental se realizó en un local con fachada de panadería que llevaba el nombre "Lisboa", después de una solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. En el operativo también participaron autoridades como la Secretaría de Salud del Estado, la Fiscalía de la entidad, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y Protección Civil de Monterrey.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Crematorio "Eternal Friend Cremación de Mascotas"

Al entrar al inmueble se encontraron indicios de que el lugar operaba bajo el nombre de "Eternal Friend Cremación de Mascotas". Además había instrumentos que se usan en el servicio de cremación entre ellos un horno, un congelador, mesas de acero, un molino para restos óseos, urnas decoradas con huellas de canino con alas, cenizas, fragmentos óseos y animales parcialmente calcinados al interior del horno y chimenea.

También se encontró documentación que hace referencia a servicios de eutanasia y cremación de mascotas . Ante los hallazgos la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente impuso la Suspensión Temporal Total de Actividades, mientras que la Fiscalía General de Justicia recabó muestras de los indicios encontrados y decretó el aseguramiento del local.

Panadería Lisboa se pronuncia por hallazgo

A través de un comunicado, la Panadería Lisboa emitió un comunicado en donde asegura que no tiene ninguna relación con el local donde tenía operaciones hace años y cualquier actividad reciente que se estuviera llevando a cabo en el antiguo espacio no está vinculada con ellos.

Aclaró que actualmente la panadería se encuentra establecida en el Centro de Monterrey y se sigue trabajando con la misma calidad y dedicación de siempre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.