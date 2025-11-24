Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) destacó que durante el pasado sexenio y el actual se agravó el problema de la inseguridad en las carreteras, así como la extorsión.

Destacó que cada 47 minutos, la delincuencia roba una unidad

Hay un alto índice de corrupción

Extorsionadores piden 200 mil pesos

Hay incertidumbre sobre la miscelanea fiscal