Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras

David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que habrá bloqueos en los 32 estados del país, así como en la franja fronteriza, en exigencia de mayor seguridad en carreteras.

Publicado por: Adriana Pacheco

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) destacó que durante el pasado sexenio y el actual se agravó el problema de la inseguridad en las carreteras, así como la extorsión.

  • Destacó que cada 47 minutos, la delincuencia roba una unidad
  • Hay un alto índice de corrupción
  • Extorsionadores piden 200 mil pesos
  • Hay incertidumbre sobre la miscelanea fiscal

