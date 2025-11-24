La dolorosa carta póstuma de Ramiro “N”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo: “Cuando leas esto, yo estaré muerto”

El asesinato de Carlos Manzo , expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, abrió una herida que se extendió hasta la CDMX, donde este crimen fue una de las banderas de la Marcha de la Generación Z. El caso sigue siendo investigado y, recientemente, se dio a conocer una carta póstuma que dejó a su familia, Ramiro “N”, quien fue identificado como coordinador del asesinato del edil.

Dicha carta póstuma reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era el grupo criminal que estaba detrás del asesinato del político y líder del Movimiento del Sombrero, el pasado 1 de noviembre de 2025. Te contamos los detalles.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

¿Qué pasó con Carlos Manzo?

Carlos Manzo fue asesinado, el sábado 1 de noviembre, mientras se encontraba conviviendo con la ciudadanía en el ‘Festival de las Velas’, en el centro de Uruapan, Michoacán.

Mientras el presidente municipal de Uruapan caminaba entre los asistentes, el autor material del crimen, Víctor Manuel, un joven de 17 años, originario de Paracho, Michoacán, se aproximó hacia él y disparó siete veces.

De inmediato, policías y escoltas de Carlos Manzo sometieron al agresor y fue uno de los escoltas del edil quien mató al criminal con su misma pistola. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el escolta le dio un tiro en la nuca al agresor cuando ya estaba sometido, lo que ha sido interpretado como una posible ejecución extrajudicial.

Ramiro “N” revela que el CJNG está detrás del asesinato de Carlos Manzo

Ramiro “N”, quien fue identificado por las autoridades como uno de los principales operadores logísticos y coordinadores del asesinato de Carlos Manzo, dejó una carta póstuma a su familia en la que reveló que el CJNG era el grupo criminal detrás del asesinato del edil. Su papel en la operación fue fundamental, pues fungió como enlace entre los autores materiales y los mandos superiores del cártel.

La investigación policial reveló que Ramiro “N” también se desempeñaba como instructor de armas e intermediario directo en el reclutamiento de sicarios. De hecho, fue él quien reclutó al autor material del crimen de Manzo, a quien conoció en una clínica de rehabilitación.

"Prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal".



Así me respondió Carlos Manzo al preguntarle si tenía miedo por las amenazas recibidas.



Habló de dejarles a sus pequeños hijos una sociedad mejor. Anoche fue cobardemente asesinado.



QDEP pic.twitter.com/1IMCSq2Qcy — Monica Garza (@monicagarzag) November 2, 2025

Una semana después del asesinato del edil de Uruapan, Ramiro “N” fue encontrado sin vida, sobre la carretera Uruapan-Paracho. El sábado 22 de noviembre, durante la audiencia inicial del caso, agentes del Ministerio Público revelaron el contenido de una carta póstuma, que Ramiro “N” le había dejado a su esposa, en la que revela que formaba parte de un grupo criminal que planeaba asesinar a Carlos Manzo. Asimismo, responsabilizó del asesinato a Jorge Armando “N”, El Licenciado , uno de los autores intelectual coordinador del crimen.

“Mi hija, cuando leas estás letras se te llenarán los ojos de agua. Perdóname, hice las cosas mal, te fallé. No andaba en nada del aguacate, te mentí. Sólo quería hacer algo para ustedes y te fallé. Ni tú ni nadie tienen la culpa de lo que hice. Seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”

“Cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para El Licenciado. Espero que me perdones, y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”, reveló Ramiro en su carta póstuma.

Detienen a El Pelón, reclutador de sicarios de Manzo

Este 24 de noviembre, Omar García Harfuch Omar García Harfuch , titular de la SSPC, informó que se logró la detención de Jaciel Antonio ‘N’, alias El Pelón, quien presuntamente reclutó a los sicarios que atacaron a Carlos Manzo.

El integrante del CJNG reclutaba a jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones, a quienes se usaba como sicariato y distribución de droga en la entidad.

