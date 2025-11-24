Inseguridad tiene hartos a los transportistas

Transportistas denuncian que los robos crecieron hasta 54–60 unidades diarias, equivalente a un asalto cada 47 minutos.

Policías y grúas irregulares exigen pagos de hasta 200 mil pesos por supuestas faltas administrativas.

Este 24 de noviembre habrá cierres en carreteras y aduanas en los 32 estados, junto con organizaciones campesinas.

La falta de inversión en infraestructura ha incrementado accidentes y costos de mantenimiento para los operadores.

Reuniones con legisladores y Guardia Nacional no han derivado en soluciones; denuncian baja vigilancia y corrupción.

