Inseguridad tiene hartos a los transportistas
Transportistas denuncian robos y extorsiones al alza, carreteras deterioradas y falta de respuesta oficial; convocan megabloqueo nacional el 24 de noviembre.
Transportistas denuncian que los robos crecieron hasta 54–60 unidades diarias, equivalente a un asalto cada 47 minutos.
- Policías y grúas irregulares exigen pagos de hasta 200 mil pesos por supuestas faltas administrativas.
- Este 24 de noviembre habrá cierres en carreteras y aduanas en los 32 estados, junto con organizaciones campesinas.
- La falta de inversión en infraestructura ha incrementado accidentes y costos de mantenimiento para los operadores.
- Reuniones con legisladores y Guardia Nacional no han derivado en soluciones; denuncian baja vigilancia y corrupción.
