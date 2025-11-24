inklusion.png Sitio accesible
Inseguridad tiene hartos a los transportistas

Transportistas denuncian robos y extorsiones al alza, carreteras deterioradas y falta de respuesta oficial; convocan megabloqueo nacional el 24 de noviembre.

Publicado por: Ximena Ochoa

Transportistas denuncian que los robos crecieron hasta 54–60 unidades diarias, equivalente a un asalto cada 47 minutos.

  • Policías y grúas irregulares exigen pagos de hasta 200 mil pesos por supuestas faltas administrativas.
  • Este 24 de noviembre habrá cierres en carreteras y aduanas en los 32 estados, junto con organizaciones campesinas.
  • La falta de inversión en infraestructura ha incrementado accidentes y costos de mantenimiento para los operadores.
  • Reuniones con legisladores y Guardia Nacional no han derivado en soluciones; denuncian baja vigilancia y corrupción.

