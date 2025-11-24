inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Lista de municipios donde se entregarán las primeras casas de Conavi

El programa de Vivienda para el Bienestar avanza y la Conavi anunció las entidades en donde se entregarán las primeras casas a las personas seleccionadas

Primeros municipios donde Conavi entregará casas
X: @Conavi_mx
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) actualizó la información respecto al proceso de entrega de casas en el programa de Vivienda para el Bienestar , en el que miles de hogares serán entregados a los mexicanos. Primero habrá asambleas y sorteos para elegir a los beneficiarios, y después se realizará la entrega de los primeros inmuebles.

Recordemos que este programa se enfocará en las personas que no pueden tener acceso a un apoyo de Infonaivt o de Fovissste para hacerse de un patrimonio; además, los primeros beneficiarios serán seleccionados por el gobierno en los censos que realizarán en las zonas con mayor escasez de recursos.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Conavi avanza en el proceso de entrega de casas

De acuerdo con Rodrigo Chávez Contreras, director general de Conavi , han recibido más de 93 mil solicitudes de personas que buscan obtener una casa con las facilidades de Conavi. Así, del 1 al 18 de diciembre se realizarán los primeros sorteos para determinar a los beneficiarios seleccionados para la primera entrega.

Los primeros municipios donde Conavi entregará casas

Es así que el programa de Vivienda del Bienestar comenzará a entregar casas en algunos municipios de diferentes estados de la República Mexicana. En total, hay 14municipios en donde se realizará la entrega:

  • Los Cabos, Baja California
  • San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
  • Yurécuaro, Michoacán de Ocampo
  • Vista Hermosa, Michoacán de Ocampo
  • Cuautla, Morelos
  • Santiago Ixcuintla, Nayarit
  • Bahía de Banderas, Nayarit
  • Cajeme, Sonora
  • Álamos, Sonora
  • Huimanguillo, Tabasco
  • Métrica, Yucatán
  • Tepakan, Yucatán
  • Motul, Yucatán
  • Guadalupe, Zacatecas

En total, se entregarán más de 1500 viviendas repartidas en dichas entidades, como un "inicio piloto" de este programa, para lograr perfeccionarlo y que en los próximos meses y años pueda llegar a miles de mexicanos más en todos los estados del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.   Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Marco Antonio Campuzano

marco.campuzano@tvazteca.com.mx