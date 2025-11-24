Lista de municipios donde se entregarán las primeras casas de Conavi
El programa de Vivienda para el Bienestar avanza y la Conavi anunció las entidades en donde se entregarán las primeras casas a las personas seleccionadas
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) actualizó la información respecto al proceso de entrega de casas en el programa de Vivienda para el Bienestar , en el que miles de hogares serán entregados a los mexicanos. Primero habrá asambleas y sorteos para elegir a los beneficiarios, y después se realizará la entrega de los primeros inmuebles.
Recordemos que este programa se enfocará en las personas que no pueden tener acceso a un apoyo de Infonaivt o de Fovissste para hacerse de un patrimonio; además, los primeros beneficiarios serán seleccionados por el gobierno en los censos que realizarán en las zonas con mayor escasez de recursos.
Conavi avanza en el proceso de entrega de casas
De acuerdo con Rodrigo Chávez Contreras, director general de Conavi , han recibido más de 93 mil solicitudes de personas que buscan obtener una casa con las facilidades de Conavi. Así, del 1 al 18 de diciembre se realizarán los primeros sorteos para determinar a los beneficiarios seleccionados para la primera entrega.
¡Así se vivió la primera fase de registro! 🏡 Más de 93 mil personas se inscribieron en el programa #ViviendaParaElBienestar— Conavi (@Conavi_mx) September 18, 2025
¡Gracias a todas y todos por su participación! pic.twitter.com/tYf8aD4qvF
Los primeros municipios donde Conavi entregará casas
Es así que el programa de
Vivienda del Bienestar
comenzará a entregar casas en algunos municipios de diferentes estados de la República Mexicana. En total, hay 14municipios en donde se realizará la entrega:
- Los Cabos, Baja California
- San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
- Yurécuaro, Michoacán de Ocampo
- Vista Hermosa, Michoacán de Ocampo
- Cuautla, Morelos
- Santiago Ixcuintla, Nayarit
- Bahía de Banderas, Nayarit
- Cajeme, Sonora
- Álamos, Sonora
- Huimanguillo, Tabasco
- Métrica, Yucatán
- Tepakan, Yucatán
- Motul, Yucatán
- Guadalupe, Zacatecas
En total, se entregarán más de 1500 viviendas repartidas en dichas entidades, como un "inicio piloto" de este programa, para lograr perfeccionarlo y que en los próximos meses y años pueda llegar a miles de mexicanos más en todos los estados del país.
