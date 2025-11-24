Frente frío 16 congelará a México y provocará que heladas sean de -10 grados
Además del drástico descenso en el termómetro, se esperan lluvias dispersas en el occidente, centro y sur de México; hoy ingresa oficialmente al territorio el frente frío 16.
El frente frío número 16 comenzará a afectar en México y provocará heladas que causarán una disminución en el termómetro hasta -10 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua (Conagua).
El frente frío 16 se extenderá sobre la Mesa del Norte y noroeste de México y tendrá interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, dejando sobre México bajas temperaturas.
¿Cuándo entrará a México el frente frío 16 a México?
De acuerdo con los pronósticos del clima, el frente frío entrará a México hoy 24 de noviembre, por lo que habrá un descenso en la temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en el norte y noroeste del país.
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.
El frío en algunas regiones de México será tan intenso que se espera caída de nieve, sobre todo en las zonas elevadas de varias entidades.
Caída de nieve en México
A través de redes sociales se han compartido imágenes de la caída de nieve en diversos estados de México, sobre todo en Baja California, donde se han registrado temperaturas congelantes.
Tras la caída de nieve, el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir se pintó de blanco y dejó fotografías dignas de postales.
