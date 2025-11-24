Bloqueos paralizan México hoy 24 de noviembre y Segob cuestiona motivaciones políticas

Ante los bloqueos registrados en puntos vitales del país y la Ciudad de México hoy 24 de noviembre por parte de transportistas y campesinos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio una conferencia de prensa de último momento.

Transportistas, junto al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) provocan tránsito complicado en carreteras importantes.

Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras [VIDEO] David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que habrá bloqueos en los 32 estados del país, así como en la franja fronteriza, en exigencia de mayor seguridad en carreteras.

Hasta el momento, hay bloqueos en los siguientes puntos:

Autopista México-Pachuca

México-Toluca, a la altura de Lerma en dirección a la CDMX

Autopista México-Texcoco, a la altura de la casera de cobro

Vía José López Portillo, Ecatepec

México-Querétaro

Carretera Los Reyes-Zacatepec

Autopista Peñón-Texcoco



🚨#AlertaADN#Bloqueo | Transportistas y agricultores bloquean en la autopista México - Pachuca, a la altura de la desviación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en demanda de mayor seguridad pic.twitter.com/L3QpY8tnsf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 24, 2025

Antes de que los transportistas y las organizaciones de campesinos tomaran las entradas y salidas de los estados del país, la Secretaría de Gobernación señaló que la vía del diálogo es la mejor solución para atender y resolver los problemas. Sin embargo, los inconformen sostienen que pese a las diversas mesas de trabajo, las autoridades son dan largas y no soluciones para detener la inseguridad que viven día con día.

¿Qué dijo la Segob sobre los transportistas?

En un encuentro con los medios de comunicación, Rosa Icela Rodríguez mencionó que no hay motivos para que continúen los bloqueos y manifestaciones pues el diálogo permanece abierto. Mencionó que tan solo en las últimas tres semanas se han realizado 200 reuniones entre representantes del gobierno y productores agrícolas.

Destacó que ante la negativa de los inconformes de dialogar el gobierno también se pregunta que hay detrás y se cuestiona si hay motivaciones políticas.

Rosa Icela manda mensaje a campesinos

Respecto a las protestas de los campesinos, Rosa Icela mencionó que la Ley de Aguas no ha sido aprobada, pues el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados y en diversos foros que se realizarán la Comisión Nacional del Agua hablará sobre las inquietudes.

