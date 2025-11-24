Bloqueos paralizan México hoy 24 de noviembre y Segob cuestiona motivaciones políticas
La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio un mensaje ante las protestas en carreteras clave; inconformes rechazan mesas de diálogo.
Ante los bloqueos registrados en puntos vitales del país y la Ciudad de México hoy 24 de noviembre por parte de transportistas y campesinos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio una conferencia de prensa de último momento.
Transportistas, junto al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) provocan tránsito complicado en carreteras importantes.
Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras
Hasta el momento, hay bloqueos en los siguientes puntos:
- Autopista México-Pachuca
- México-Toluca, a la altura de Lerma en dirección a la CDMX
- Autopista México-Texcoco, a la altura de la casera de cobro
- Vía José López Portillo, Ecatepec
- México-Querétaro
- Carretera Los Reyes-Zacatepec
- Autopista Peñón-Texcoco
Antes de que los transportistas y las organizaciones de campesinos tomaran las entradas y salidas de los estados del país, la Secretaría de Gobernación señaló que la vía del diálogo es la mejor solución para atender y resolver los problemas. Sin embargo, los inconformen sostienen que pese a las diversas mesas de trabajo, las autoridades son dan largas y no soluciones para detener la inseguridad que viven día con día.
Los transportistas han hecho varias demandas principalmente de seguridad y al ser ignorados por autoridades llevan a cabo bloqueo de carreteras y paro.
¿Qué dijo la Segob sobre los transportistas?
En un encuentro con los medios de comunicación, Rosa Icela Rodríguez mencionó que no hay motivos para que continúen los bloqueos y manifestaciones pues el diálogo permanece abierto. Mencionó que tan solo en las últimas tres semanas se han realizado 200 reuniones entre representantes del gobierno y productores agrícolas.
Destacó que ante la negativa de los inconformes de dialogar el gobierno también se pregunta que hay detrás y se cuestiona si hay motivaciones políticas.
Rosa Icela manda mensaje a campesinos
Respecto a las protestas de los campesinos, Rosa Icela mencionó que la Ley de Aguas no ha sido aprobada, pues el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados y en diversos foros que se realizarán la Comisión Nacional del Agua hablará sobre las inquietudes.
