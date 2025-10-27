¡Serán un congelador! Los 9 estados en los que habrá temperaturas de 0 grados por el Frente Frío 11

El Frente Frío 11 avanza con fuerza sobre el territorio mexicano y provocará un marcado descenso en las temperaturas durante los próximos días. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nuevo frente frío se aproximará entre la tarde y noche del lunes a la frontera noroeste y norte del país. Esto ocasionará heladas, lluvias y vientos intensos en gran parte del territorio.

Los expertos advierten que este fenómeno marcará el inicio formal de la temporada invernal 2025-2026. En al menos nueve estados, los termómetros podrían descender hasta los 0 grados Celsius o incluso menos en zonas serranas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Estados donde se esperan temperaturas de 0 grados o menos

El SMN detalló que los estados que registrarán las temperaturas más bajas serán: Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el norte y noreste del país, los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora, reduciendo la sensación térmica. Habrá posibilidad de tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La Conagua también alertó sobre la posibilidad de lloviznas y bancos de niebla en carreteras del centro del país, lo que podría afectar la visibilidad de los conductores.

Recomendaciones ante el paso del Frente Frío 11

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y a tomar medidas preventivas ante el descenso de temperaturas. Entre las recomendaciones destacan:

Usar ropa abrigadora y cubrir nariz y boca al salir

Evitar el uso de anafres o braseros dentro del hogar para prevenir intoxicaciones

Mantener a las mascotas bajo resguardo

Revisar calefactores y sistemas eléctricos antes de utilizarlos

En los próximos días, el SMN prevé que el Frente Frío 11 se desplace sobre el noreste y oriente del territorio nacional e ingresará en el Golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

No ceden las lluvias en el país

De acuerdo con el SMN, canales de baja presión que se ubican sobre el interior y sureste del país originarán lluvias y chubascos dispersos en los siguientes estados de la República:

Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Morelos.

El estado más afectado por las lluvias será Chiapas; no obstante, las lluvias no sobrepasarán los 50 mm.

