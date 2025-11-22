Semovi confirma que hay licencia permanente de la CDMX para habitantes del Edomex en 2026

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi CDMX), dio a conocer que todas y todos los ciudadanos que cuenten con comprobante de domicilio del Estado de México (Edomex), podrán realizar el trámite correspondiente para sacar la licencia permanente que se emite en la capital del país.

A través de un boletín emitido vía redes sociales por la misma Semovi, se señaló que el costo de este trámite se mantendrá en los mil 500 pesos, por lo cual no habrá variación en el precio entre los habitantes del Edomex y de la misma CDMX.

¿Por qué los habitantes del Edomex pueden sacar la licencia permanente de CDMX?

Es gracias a la cercanía e interconexión que existe entre la Ciudad de México y el Estado de México, que las y los mexiquenses podrán realizar el trámite para sacar la licencia de conducir permanente emitida en la CDMX en los días que le restan a este 2025, así como a lo largo del próximo 2026.

Por ello, la misma Semovi mencionó que como parte de los requisitos, la ciudadanía que vaya a emitir este documento oficial podrá hacerlo con comprobantes de domicilio emitidos por el Edomex no mayores a los tres meses de antigüedad.

Semovi Trámite de la licencia permanente de la CDMX en 2026

Requisitos para sacar la licencia permanente con comprobante del Edomex

De acuerdo con el anuncio de las autoridades de la capital de la República Mexicana, para poder emitir la licencia permanente de la CDMX los conductores deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc)

Comprobante de domicilio del Edomex o CDMX no mayor a tres meses de vigencia

Cita agendada previamente

Captura del pago del trámite

Las personas que vayan a sacar este documento oficial por primera vez, deberán presentar y acreditar la evaluación teórica que solicitan las autoridades, por lo cual se deberá tomar en cuenta el conocimiento sobre las reglas viales vigentes tanto en el Edomex como en la capital.

¿Hasta cuándo se podrá sacar la licencia permanente de la CDMX?

Los habitantes del Edomex podrán emitir su licencia permanente de la CDMX por lo que resta de este 2025, así como a lo largo del próximo 2026, esto después del anuncio emitido por la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

