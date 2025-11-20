El precio oficial que tendrá la licencia permanente en CDMX a lo largo del 2026

Luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, diera a conocer que se amplió el periodo para sacar la licencia de conducir permanente , la Secretaría de Movilidad (Semovi) reveló que el precio del trámite se mantendrá en los mil 500 pesos de este 2025.

A través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, la Semovi señaló que de igual manera las y los conductores que tengan más de una sanción por el programa “Conduce sin alcohol”, no podrán contar con esta licencia en el 2026.

Tras tres años de espera, reabrió completamente la línea 1 del Metro CDMX [VIDEO] La Línea 1 del Metro CDMX reabre tras 3 años y 4 meses, con 195 estaciones operando y nuevas obras previstas para 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Hasta cuándo se podrá sacar la licencia permanente en la CDMX?

A finales del pasado 2024 se mencionó que la fecha límite para poder tramitar la licencia permanente de la CDMX sería hasta el 31 de diciembre de este 2025, sin embargo, la Jefa de Gobierno señaló el periodo se ampliará para que más capitalinos puedan contar con este documento oficial.

Con el anuncio dado por Clara Brugada y demás autoridades de la CDMX, se confirmó que será a lo largo de todo el próximo 2026 que las y los capitalinos podrán sacar la licencia de conducir permanente.

Requisitos para el trámite de la licencia permanente

De acuerdo con la misma Semovi, los requisitos para poder tramitar este documento oficial que permite a los ciudadanos conducir en la CDMX , son los siguientes:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio de la CDMX o el Edomex

Línea de captura pagada

Cita agendada previamente

Si es la primera vez que se tramita el documento, presentar la acreditación de la evaluación teorica

✨️Vas a tramitar tu #LicenciaPermanente, toma en cuenta esta información 🚗

🌐https://t.co/eNGwdiadWj pic.twitter.com/5PDRh8O83v — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 20, 2025

¿Cómo agendar cita para sacar la licencia permanente en CDMX?

Para poder agendar la cita del trámite de la licencia permanente de la Ciudad de México, se puede hacer a través del Chatbot de la CDMX en el número 55 5658 1111, así como en el Sistema de Citas de la misma Semovi en el siguiente enlace .

Por otro lado, también se puede agendar a través del *0311 del Locatel, en el cual asesores brindarán la facilidad a la ciudadanía de la capital.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.