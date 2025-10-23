Días de descanso, puentes y asuetos que le quedan a 2025 según la SEP y la LFT

A una semana de la celebración de Día de Muertos y de uno de los puentes de la SEP que llegará el 31 de octubre debido a que cada último viernes de mes docentes de las escuelas de educación básica llevan a cabo una junta de consejo técnico, surge la duda de cuántos días inhábiles y de descanso le restan al 2025 y en adn Noticias te lo contamos.

Dale un snack saludable a tus hijas e hijos. Las galletas de avena son fáciles de hacer y muy nutritivas. 😋💚



Encuentra más ideas en: 🔗 https://t.co/TazgV84QuW#ViveSaludableViveFeliz pic.twitter.com/2ureTTUXF4 — SEP México (@SEP_mx) October 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Días de descanso que no habrá clases en la SEP en 2025

Según el calendario 2025 - 2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las niñas y niños alumnos de escuelas de educación básica les restan 11 días sin clases antes de que termine el año en curso.

Estos días se dividen en 2 por junta de consejo técnico, uno por el puente del 17 de noviembre y los otros 9 pertenecen a las vacaciones de invierno:

Viernes 31 de octubre: Junta de Consejo Técnico

Lunes 17 de noviembre: Se recorre el día de la Revolución Mexicana (20 de Noviembre)

Viernes 28 de noviembre: Junta de Consejo Técnico

22 al 31 de diciembre: Vacaciones de invierno



Días inhábiles y de asueto para trabajadores en 2025

Como sabemos, el calendario de descansos de la SEP no es el mismo que para los trabajadores por lo que la Ley Federal de Trabajo establece algunos días de asueto que son distintos a los que los alumnos tienen y estos son los que restan para el 2025:

Lunes 17 de noviembre: Se recorre el día de la Revolución Mexicana (20 de Noviembre)

Jueves 25 de diciembre

Jueves 31 de diciembre

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.