Dan más tiempo; CDMX amplía el trámite de la licencia permanente este 2025

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, confirmó que con la finalidad de beneficiar a más capitalinos, se tomó la decisión de ampliar los horarios de atención para realizar el trámite de la licencia de conducir permanente este mismo 2025.

A través de una conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que los nuevos horarios se homologarán con los de la Tesorería y de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, esto con el propósito de que aquellas personas que suelen tener ocupadas sus mañanas y tardes, puedan realizar el trámite durante la noche.

Accidente en Circuito Interior deja una persona vida en la Venustiano Carranza [VIDEO] El accidente se registró a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, Circuito Interior sufrió afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Nuevos horarios de atención para sacar la licencia permanente en CDMX

Clara Brugada señaló que como parte de los acuerdos a los que se han llegado a lo largo de este 2025, los macromódulos de todas las alcaldías, así como las tesorerías y áreas en donde se expide la licencia permanente , estarán abiertos en un horario que va de las 09:00 a las 21:00 horas.

Vamos a ampliar horarios; eso sí fue algo que acordamos. El macromódulo estará abierto hasta las 21:00 horas y, en todos los demás espacios y oficinas, también. Queremos que más personas puedan obtener rápidamente su cita y tramitar su licencia permanente -señaló Clara Brugada en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que estos nuevos horarios de atención estarán activos hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la cual termina el periodo ordinario para tramitar este documento de conducir oficial de la CDMX.

¿Ampliarán el plazo para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

Es importante señalar que a lo largo de las últimas semanas se ha especulado sobre la ampliación del plazo para poder tramitar la licencia permanente de la CDMX, sin embargo, la misma Jefa de Gobierno señaló que esto aún está en conversaciones y no hay nada claro de momento.

Brugada informó que el tema aún está en evaluación por parte del gabinete capitalino, resaltando que será el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien presente el estudio correspondiente para definir si este trámite vehicular podrá continuar activo a lo largo del próximo 2026.

Requisitos y precio de la licencia permanente este 2025

Para poder sacar tu licencia de conducir permanente, lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente enlace con tu cuenta Llave CDMX

Selecciona el trámite y la dependencia ante la cual lo vas a realizar (Secretaría de Movilidad)

Coloca tu línea de captura del pago (mil 500 pesos)

Genera tu cita en el calendario que se muestra en el portal

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.