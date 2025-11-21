Congreso de Durango aprueba “Ley Nicole” que prohíbe cirugías estéticas a menores

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad la Ley Nicole, una reforma al Código Penal que prohíbe expresamente las cirugías estéticas en menores de edad, salvo procedimientos reconstructivos por motivos de salud, accidentes o enfermedades
La Ley Nicole surge tras el trágico fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años que murió en septiembre 2025 por complicaciones en cirugías estéticas (aumento de busto y caderas) realizadas por su padrastro y con participación de su madre
Se establecen penas de 4 a 8 años de prisión por realizar cirugías estéticas a menores sin justificación médica, además de sanciones por usurpación de profesiones en el ámbito de la cirugía plástica y estética
La iniciativa, impulsada por la diputada Sandra Amaya Rosales (Morena), obliga a denunciar irregularidades en clínicas y protege la integridad de niñas, niños y adolescentes frente a riesgos de procedimientos cosméticos en menores
Padres o tutores que autoricen cirugías estéticas en menores pueden enfrentar cargos por omisión de cuidados (4-6 años de prisión), posicionando a Durango como pionero en regulación de cirugías plásticas en adolescentes