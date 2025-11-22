Clima México: Primera tormenta invernal y frente frío 16 traen nieve y lluvias

El clima en México hoy 22 de noviembre presenta condiciones severas debido al impacto total de la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026. El fenómeno, reforzado por el frente frío número 16, provoca nevadas, rachas intensas de viento y un marcado descenso de temperaturas en estados del noroeste y norte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Baja California, Sonora y Chihuahua amanecen bajo efectos significativos, lluvias fuertes, heladas y posibles acumulaciones de nieve en zonas serranas. En contraste, el sur conserva temperaturas de hasta 40 °C, creando un fuerte contraste climático a escala nacional.

Primera tormenta invernal: ¿Qué está ocurriendo en el norte del país?

La tormenta invernal avanza sobre el noroeste y genera lluvias fuertes de hasta 50 mm en Baja California y Sonora. También activa condiciones para nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

El SMN explica que este sistema se forma por la interacción entre una vaguada polar, una circulación ciclónica y las corrientes en chorro, lo que intensifica la inestabilidad en la región.

Estados más afectados y temperaturas extremas este sábado

Las temperaturas llegan a -5 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Se registran rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de hasta 3 metros en la costa de Baja California.

El occidente, centro-sur y Pacífico mantienen un ambiente cálido, con máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recomendaciones del SMN

Las lluvias fuertes incrementan el riesgo de deslaves e inundaciones, además de reducir la visibilidad en carreteras. Los vientos intensos provocan caída de árboles y daños en estructuras ligeras.

El SMN pide evitar zonas montañosas por posible nieve, extremar precauciones al conducir, proteger a niños y adultos mayores, y mantenerse atento a comunicados oficiales.

Pronóstico para los próximos días: ¿Cuándo mejorará el clima?

La tormenta invernal perderá fuerza el domingo, aunque el frente frío 16 continuará generando lluvias y vientos en el norte hasta el martes.

El lunes mejorarán las condiciones en el noroeste, pero el noreste y sureste mantendrán lluvias dispersas.

