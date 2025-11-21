Ley Nicole en Durango: Cárcel a quien realice cirugías estéticas a niños

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad la Ley Nicole, una reforma que prohíbe cualquier cirugía estética a menores de 18 años. La decisión se tomó tras la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció después de someterse a dos procedimientos en una clínica privada. La norma busca frenar la práctica ilegal de la medicina estética y proteger a niñas, niños y adolescentes.

La legislación modifica el Código Penal estatal y endurece sanciones contra falsos médicos y establecimientos irregulares. También define excepciones estrictas para permitir únicamente cirugías reconstructivas cuando exista necesidad médica comprobada.

¿Por qué se llama “Ley Nicole”?

La reforma honra la memoria de Paloma Nicole, cuyo caso exhibió vacíos regulatorios y la facilidad con la que menores accedían a procedimientos invasivos. Su muerte generó indignación y aceleró un dictamen que llevaba años pendiente en el Congreso.

Legisladoras de todos los partidos políticos coincidieron en que la ley representa un compromiso para evitar tragedias similares y señalaron que el consenso unánime demuestra la urgencia de proteger a la infancia frente a prácticas médicas riesgosas.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley?

La Ley Nicole impide cualquier cirugía estética para menores. Únicamente permite procedimientos reconstructivos cuando exista un diagnóstico médico que lo justifique, como malformaciones congénitas, secuelas de accidentes o afectaciones severas a la salud física o emocional.

En estos casos se requiere evaluación psicológica, dictamen de especialistas y autorización formal de padres o tutores. El objetivo es evitar abusos y garantizar que el procedimiento responda a un criterio clínico real.

Sanciones y endurecimiento del Código Penal

La reforma aumenta penas de prisión y multas para quienes usurpen profesiones o practiquen cirugías sin certificación. Las sanciones van de 2 a 8 años de cárcel, con incrementos si se realizan procedimientos estéticos o reconstructivos sin acreditación válida.

Asimismo, se castiga a clínicas que operen sin permisos, equipos o personal adecuado. La vigilancia sanitaria también se refuerza para detectar publicidad engañosa dirigida a menores.

Las familias tendrán más claridad sobre los riesgos y la regulación de estos procedimientos. Los centros médicos deberán verificar edad, documentación y certificación profesional antes de cualquier intervención.

Durango se convierte en uno de los primeros estados del país en establecer una prohibición explícita. La ley entra en vigor tras su publicación oficial y se espera que sirva de modelo para otras entidades.

