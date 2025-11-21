Hora y carreteras que cerrarán los transportistas con bloqueos y marchas este 24 de noviembre

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) confirmaron que el próximo lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un mega bloqueo en diferentes zonas del país.

¿A qué hora será el maga bloqueos de transportistas y agricultores?

De acuerdo con la ANTAC , comenzarán a movilizarse a las 08:00 de la mañana en al menos 25 estados del país y aún están definiendo los puntos específicos del bloqueo. El objetivo es exigir a las autoridades mayor seguridad en carreteras y autopistas pues han denunciado ser víctimas de extorsiones y robos.

Carreteras que estarán cerradas por el mega bloqueo

Hasta el momento no se ha confirmado en dónde serán los bloqueos pero se prevé que las mayores afectaciones serán la CDMX y Estado de México. Las mayores afectaciones serían en:



México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Cuernavaca

Pero también se prevén movilizaciones en estados como:



Sinaloa

Chihuahua

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

¿Qué exigen los transportistas?

Los transportistas y agricultores han denunciado trabas estructurales y falta de políticas eficaces. Señalaron que no hay esquemas financieros accesibles, aumento constante en los gastos de mantenimiento, alto precio del combustibles, entre otros temas que complican su operación. Además, uno de los problemas más graves es la delincuencia organizada que los extorsionan constantemente y esta situación pone en riesgo su seguridad e integridad.

Según la ANTAC, las carreteras más peligrosas son la México–Puebla, Estado de México–Querétaro, Veracruz–Puebla, Veracruz–Tampico, Michoacán–Guerrero, Puebla–Tehuacán y Guanajuato–Celaya.

Por otra parte, los agricultores exigen que el Estado Mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional y que los granos queden fuera de la revisión del T-MEC. También piden la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el sector y precios de garantía para toda la producción.

