Semovi lo aclara: La verdad sobre el 50% de descuento en la licencia permanente de la CDMX

Luego de que en las últimas horas se comenzara a difundir la información del supuesto 50% de descuento en el trámite de la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital negó esta información señalando que “no ha habido modificaciones”.

Y es que de acuerdo con la información falsa que comenzó a circular, la Semovi estaba otorgando el 50% de descuento en este trámite para los adultos mayores que contaran con la tarjeta del INAPAM, así como con su registro de personas con discapacidad ante el DIF de la CDMX.

¿Qué dice la Semovi sobre el supuesto 50% de descuento en la licencia permanente?

Una consulta realizada por adn40, confirmó que el supuesto descuento no existía ni para los adultos mayores ni para personas con discapacidad, por lo cual el precio real de la licencia permanente de la CDMX se mantiene en el que se estableció desde finales del 2024.

La licencia permanente no tiene ninguna modificación en su costo anunciado en su implementación. Tampoco cuenta con algún descuento especial -señalaron fuentes sobre la información que circulaba.

Costo real de la licencia de conducir permanente de la CDMX

Con lo antes mencionado quedó en claro que el precio real de la licencia permanente de la CDMX en este 2025, continúa siendo de mil 500 pesos tanto para adultos mayores como para el resto de la población que cuente con los requisitos.

Es importante señalar que para poder tramitar la licencia, las y los capitalinos deberán realizar el pago correspondiente antes de acudir a la cita, esto de acuerdo con los lineamientos establecidos por la misma Semovi.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente en CDMX?

Las y los capitalinos que quieran contar con este documento tienen hasta diciembre de este 2025 para poder realizar el trámite, pues la normativa únicamente se abrió para finales del pasado 2024 y todo el año en curso.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Pese a lo antes señalado es importante mencionar que no todas las personas pueden contar con este documento oficial de la capital, pues se deben cumplir con los siguientes requisitos para poder realizar el trámite:

Constancia de evaluación

No contar con registro ante el programa Conduce sin Alcohol

CURP

Línea de captura de pago

Identificación oficial

No contar con infracciones graves o accidentes viales

