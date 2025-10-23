¡De impacto! Padre de familia intentó vender a su hijo en Jalisco; esto se sabe del caso

Una historia de maltrato infantil causó conmoción entre los habitantes de Ocotlán, Jalisco, pues un hombre fue detenido porque intentó vender a su hijo menor de edad, para conseguir dinero para obtener sustancias ilícitas.

El individuo que ya fue detenido por supuestamente intentar cometer tráfico de menores , también era señalado por cometer otros delitos como abandono de personas y supresión del estado civil. Te contamos lo que se sabe del caso.

El maltrato infantil en México, un tema de alerta; conoce las estadísticas [VIDEO] Entre 2020 y 2023 se registraron más de 118 mil casos de maltrato infantil en México; todos ellos tuvieron que ir al hospital por las lesiones que sufrieron.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Acusan a hombre de intentar vender a su hijo menor de edad en Jalisco

Un hombre identificado como Yonathan Francisco “N” fue detenido en calles de Ocotlán, Jalisco, luego de que intentó vender a su hijo y obtener dinero para comprar drogas. De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, los hechos ocurrieron en 2016, afortunadamente, el hombre no logró concretar dicha transacción ilícita.

Un hombre identificado como Yonathan Francisco “N” fue detenido en #Jalisco luego de que intentó vender a su hijo para comprar #drogas en 2016.



Enfrenta acusaciones por tráfico de menores, abandono de familiares, abandono de personas y supresión del estado civil.… pic.twitter.com/Ta2nYNCPQX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

Tras una ardua investigación por parte de la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en Ocotlán, Jalisco, las autoridades jaliscienses lograron dar con el individuo y cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. Yonathan Francisco “N” se escondía en la colonia Santa Cecilia, de dicho municipio.

Actualmente, el detenido ya se encuentra en el penal de Puente Grande y está a la espera de su audiencia de vinculación.

¿Qué es la trata de personas?

De acuerdo con el Gobierno Federal, la trata de personas es un delito que explota a niñas, niños mujeres y hombres con numerosos propósitos, incluidos entre ellos el trabajo forzado y la explotación sexual.

Lamentablemente, el caso Ocotlán demuestra que, en muchas ocasiones, los niños y niñas no se encuentran seguros ni siquiera en compañía de sus padres o familiares cercanos.

¿Cómo denunciar maltrato infantil o trata de personas?

En el caso de que seas testigo de un caso de maltrato infantil o trata de personas, las autoridades sugieren denunciar al 911. También puedes acudir a las oficinas locales del DIF. En el caso de Jalisco, también puedes acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la cual atiende las 24 horas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

