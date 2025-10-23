Línea 5 del Mexibús será pilar del Edomex; estas son las avenidas y estaciones por donde pasará

El Estado de México (Edomex) avanza en la consolidación de un sistema de transporte moderno con la construcción de la Línea 5 del Mexibús , una nueva ruta que unirá Lechería con el CETRAM El Rosario, en la Ciudad de México (CDMX).

Este proyecto de movilidad masiva busca transformar la forma en que miles de personas se desplazan a diario entre el Valle de México y la capital del país.

Un corredor clave para el norte del Valle de México

Con una extensión total de 29.41 kilómetros, la Línea 5 recorrerá cuatro de las avenidas más transitadas de la región: José López Portillo , Vía Gustavo Baz, Las Armas Norte y Avenida de las Culturas.

A lo largo de su trayecto, ofrecerá un servicio más rápido, seguro y puntual, con 58 autobuses articulados que operarán en carriles confinados para reducir los tiempos de traslado, especialmente durante las horas pico.

Esta línea busca atender a más de 137 mil usuarios diarios, quienes podrán desplazarse de forma más eficiente entre los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla de Baz, además de beneficiar indirectamente a Naucalpan y la alcaldía Azcapotzalco .

Estaciones y conexiones estratégicas

El nuevo corredor contará con 29 estaciones y dos terminales (Lechería y El Rosario). Además, se enlazará con importantes sistemas de transporte como la Línea 2 del Mexibús, las Líneas 6 y 7 del Metro CDMX , la Línea 6 del Metrobús, la Línea 6 del Trolebús y el Tren Suburbano, fortaleciendo la conectividad metropolitana.

Entre las estaciones más destacadas se encuentran La Quebrada, que servirá como punto de interconexión con la Línea II del Mexibús , así como Mario Colín, Santa Mónica, Las Armas y Colegio de Bachilleres 1, que unirán zonas industriales, residenciales y comerciales.

El tramo sobre la Vía Gustavo Baz incluirá paradas como Lago Guadalupe, CRIT, Toltecas, Henry Ford, Filiberto Gómez, Hidalgo y Viveros de la Colina, mientras que el corredor sobre Las Armas Norte tendrá las estaciones Puente de Vigas y Las Armas.

Proyecto clave para el Edomex

La Línea 5 del Mexibús forma parte de la estrategia del Gobierno del Estado de México para fortalecer un transporte público sustentable, disminuir el uso del automóvil y reducir las emisiones contaminantes.

Su infraestructura contará con accesibilidad universal, sistemas de seguridad modernos y tecnología de bajas emisiones.

Además de mejorar la movilidad, el proyecto impulsará el desarrollo económico en los municipios por donde pasará.

¿Cuándo se estrenará la Línea 5 del Mexibús?

La obra, que se construirá en un plazo estimado de dos años, está prevista para entrar en operación a principios de 2028, consolidando un sistema de transporte más eficiente y ambientalmente responsable en el norte del Valle de México.

