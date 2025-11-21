¿Cómo funciona el plan CERA en Edomex para proteger a perros y gatos en abandono?
Inicia en Naucalpan, Neza y 9 zonas más. El plan incluye captura humanitaria, vacunas y retorno ético con apoyo de la UNAM y la UAEM.
El Edomex puso en marcha, desde octubre de 2025, la Estrategia CERA, un plan integral para atender el problema de los perritos callejeros y gatitos en abandono sin recurrir al sacrificio. Participan 11 municipios en la primera fase, junto con universidades, veterinarios y organizaciones protectoras. El objetivo es reducir de forma permanente la población en calle mediante acciones coordinadas y trato digno.
La estrategia contempla:
- Capturas
- Esterilización gratuita
- Educación ciudadana
- Resguardo temporal
- Adopción responsable o retorno ético
Con este modelo, las autoridades buscan atacar la raíz del problema y garantizar que cada animal reciba atención médica y un entorno seguro.
¿Qué es la Estrategia CERA?
La Estrategia CERA resume cinco pasos aplicados en conjunto. Las brigadas realizan capturas humanas para evitar lesiones y estrés en los animales. Después se aplica un protocolo veterinario que incluye esterilización, vacunas, desparasitación y evaluación médica.
El programa incorpora educación en escuelas, colonias y redes sociales para fomentar la esterilización doméstica y evitar abandonos. También ofrece resguardo temporal para perritos y gatos que requieren recuperación. Los animales sociables se ponen en adopción y, en casos específicos, se devuelve a los comunitarios con supervisión vecinal.
¿Qué municipios participan y cómo opera?
Once municipios firmaron la primera etapa:
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Tlalnepantla
- Chimalhuacán
- Valle de Chalco
- Chicoloapan
- Amecameca
- Chiautla
- Tejupilco
- Villa de Allende
- Texcoco
El objetivo es cubrir los 125 municipios de manera gradual. Además, instituciones como la UAEM, UNAM y más de 50 asociaciones protectoras apoyan con jornadas de esterilización, ferias de adopción y donaciones de alimento. Las operaciones se realizan mediante módulos móviles y centros municipales de atención animal.
Expertos en bienestar animal consideran que el impacto será visible en mediano plazo. Esperan menos perros y gatos vagando en avenidas, menos enfermedades zoonóticas y colonias más seguras.
Las asociaciones protectoras señalan que la clave está en la colaboración ciudadana. Afirman que, con esterilización constante y adopciones responsables, la población callejera puede disminuir hasta volverse mínima.
