No solo en transporte; restaurantes que dan el 50% de descuento con la tarjeta del Inapam

El descuento que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Inapam ) en comercios alimenticios puede ir desde el 5 hasta el 50%, esto dependiendo de los establecimientos que tengan los convenios correspondientes con esta entidad de gobierno a cargo de la Secretaría del Bienestar.

Dentro de la lista de beneficios dada a conocer por las mismas autoridades de nuestro país, se destacan las ofertas en comercios como carnicerías, tortillerías, tiendas de abarrotes, así como algunos restaurantes que otorgan importantes descuentos a los adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam.

Lista de restaurantes con el 50% de descuento con la tarjeta Inapam

Según con lo mostrado por el Inapam , los adultos mayores pueden tener un descuento en tiendas de panadería, cremerías, pastelerías, purificadoras, fondas, paleterías, así como restaurantes de mariscos, carnes y demas.

Algunos de los restaurantes que ofrecen un descuento de hasta el 50% con la tarjeta del Inapam son:

Restaurante Cuevas ubicado en Plaza de la Constitución en el Edomex

Cafeteria Lunch Break en avenida José María Morelos en el Edomex

Barrita Marisquera en Cerrada Camino a Calderón en Morelos

Pastelería el Jardín en calle Niños Héroes en San Luis Potosí

Descuentos en alimentación con la tarjeta Inapam

Más allá de los descuentos en restaurantes, pastelerías y cafeterías, la tarjeta del Inapam cuenta con beneficios de entre el 10 y 20% en los siguientes establecimientos:

Carnicería Los Choforos en el Edomex

Darsky Coffe en la CDMX

Pescadería El Ángel en Campeche

El Alegre Macarrón en Hidalgo

Restaurante Los Portales en Jalisco

Para conocer todos y cada uno de los descuentos que ofrece la tarjeta del Inapam en cada estado de la República, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial del Gobierno de México.

Requisitos para tramitar la tarjeta del Inapam

Vale la pena mencionar que la tarjeta del Inapam está dirigida para adultos mayores de 60 años en todos los estados de México. Para poderse afiliar a este instituto se necesitan los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad

Dos fotografías tamaño infantil

Los trámites se realizan dentro de los módulos oficiales del Inapam, los cuales se encuentran dentro de cada uno de los estados del país.

