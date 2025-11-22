No baja; precio del huevo superará los 40 pesos por kilo en los siguientes estados de México

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio a conocer que en entidades como la Ciudad y el Estado de México (CDMX y Edomex), así como en Nuevo León y demás, el precio del huevo superará la barrera de los 40 pesos por kilo en los diferentes mercados y centrales de abasto.

A través de su informe semanal, el SNIIM mencionó que en estados como Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, el costo incluso podría superar la barrera de los 50 y los 60 pesos por cada kilo comprado.

Precio del huevo en la Central de Abasto de la CDMX

Dentro de la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, el precio del huevo rondará entre los 40 y los 43 pesos por kilo en el producto blanco, así como entre los 40.90 y los 45.90 pesos en el rojo.

Se mencionó que el precio frecuente dentro de este establecimiento, será de 36.90 y 42 pesos en el huevo blanco, así como en los 43.90 pesos en el rojo.

Precio kilo de huevo en el Edomex

En cuanto al Estado de México, el SNIIM informó que este producto esencial en la canasta básica de las y los mexicanos, se venderá entre los 45.50 y los 47.50 pesos por kilo dentro de la Central de Abasto de Toluca.

Será dentro del mismo establecimiento pero del municipio de Ecatepec, que el precio del huevo irá de los 35.50 a los 37.50 pesos, esto dependiendo del tipo de producto a comprar (blanco o rojo), así como los establecimientos en donde se distribuye el mismo.

¿En cuánto estará el kilo de huevo en Nuevo León?

En cuanto a la Central de Abasto de Guadalupe y los Mercados de Abasto de San Nicolás de los Garza y Santa Catarina en Nuevo León, se estableció que el costo del huevo será el siguiente:

Central de Abasto de Guadalupe: 48 pesos por kilo

Mercado de Abasto de San Nicolás de los Garza: 48 pesos por kilo

Mercado de Abasto de Santa Catarina: 48.50 pesos por kilo

¿Dónde revisar el precio del huevo por estado en México?

En caso de que tu estado no esté en la breve lista antes presentada, te sugerimos ingresar al siguiente enlace del SNIIM, en el cual podrás encontrar todos los precios de este producto de gallina a lo largo y ancho de la República Mexicana.

