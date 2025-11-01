Se eleva el precio del kilo de huevo, esto costará en CDMX, Edomex y Querétaro

Los mexicanos consumen mucho huevo debido a que forma parte de la canasta básica y porque es muy versátil pues se pueden preparar diferentes platillos y hasta postres y si quieres saber cuánto costará en tu ciudad en dan Noticias te decimos cuál será su precio en la semana del 1 al 7 de noviembre de 2025.

Precio del huevo en CDMX y Edomex

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ( SNIIM ), en la Central de Abasto de Iztapalapa el kilo de huevo por mayoreo se venderá en 28.00 pesos como mínimo y 45.50 pesos como máximo. Por menudeo costará entre 43.00 y 44.00 pesos.

Por otro lado, en el Edomex, el kilo de huevo tendrá un precio por mayoreo entre 34.00 y 35.50 pesos y por menudeo se venderá en 37.00 pesos como mínimo y 38.00 pesos como máximo.

¿Cuánto costará el huevo en Colima?

En los Centros de Distribución de Colima, el kilo de huevo por mayoreo se venderá entre 31.00 y 32.00 pesos, por menudeo costará 33.00 pesos como máximo.

Precio del huevo en Cuernavaca

Mientras que en el Mercado “Adolfo López Mateos” en Cuernavaca el kilo de huevo por mayoreo se venderá en 36.00 pesos como mínimo y 37.50 pesos como máximo. Por menudeo costará entre 38.00 y 39.00 pesos.

¿Cuál es el precio del kilo de huevo en Pachuca?

En el caso de Pachuca, el huevo en la Central de Abasto tiene un precio por mayoreo de 33.90 pesos como mínimo y 36.50 pesos como máximo; por menudeo se vende entre 35.50 y 38.00 pesos.

Precio del huevo en Morelia

El Mercado de Abasto de Morelia oferta el kilo de huevo por mayoreo entre 36.00 y 38.00 pesos y por menudeo se vende en 38.00 pesos como mínimo y 40.00 pesos como máximo.

¿Cuánto cuesta el huevo en Querétaro?

Querétaro vende el kilo de huevo en el Mercado de Abasto en 33.00 pesos como mínimo y 39.00 pesos como máximo por mayoreo, mientras que por menudeo se vende entre 37.00 y 42.00 pesos.

