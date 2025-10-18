Por los cielos el precio del huevo en entidades como CDMX, Edomex, Nuevo León e Hidalgo

Si estás haciendo una dieta a base de producto de gallina te tenemos muy malas noticias, pues el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio a conocer que el precio del huevo para los próximos días de superará los 40 pesos por kilo en entidades como Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México (CDMX) y demás.

A través de su plataforma oficial, el SNIIM del Gobierno de México señaló que estos costos son los que se pueden encontrar en zonas como Central de Abasto, Mercado de Abasto, así como en establecimientos similares en todos los estados del país.

Pequeños comerciantes denuncian el aumento de impuestos que podría matar a las tienditas de la esquina [VIDEO] En entrevista, el líder de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes denunció su preocupación por aumento de IEPS a refrescos y bebidas saborizadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Precio del huevo en CDMX en octubre 2025

De acuerdo con la tabla mostrada por el SNIIM, dentro de la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, el precio del huevo irá de los 27.90 a los 45 pesos por kilo, esto en el producto blanco.

Por otro lado, se informó que el huevo rojo se venderá entre los 37.90 y los 43.90 pesos por kilo, esto dependiendo del establecimiento en el cual se busque comprar el producto que se encuentra dentro de la canasta básica de los mexicanos.

Precio del huevo en Edomex para la tercera semana de octubre

En la Central de Abasto de Ecatepec en el Edomex, el precio del huevo irá de los 34 a los 34.90 pesos por kilo. El costo dependerá si la compra es en mayoreo, medio mayoreo o en menudeo.

Dentro del establecimiento de Toluca, el costo del huevo rondará entre los 45.50 y los 46 pesos en el producto blanco y de los 42.50 a los 42.90 en el rojo.

¿En cuánto estará el kilo de huevo en Nuevo León?

En cuanto al estado de Nuevo León, el SNIIM señaló que el precio del huevo rondará entre los siguientes costos:

Central de Abasto de Guadalupe: de 39 a 48 pesos por kilo

Mercado de Abasto “Estrella” de San Nicolás de los Garza: de 38 a 49 pesos por kilo

Mercado de Abasto de Santa Catarina: de 41.50 a los 48.60 pesos por kilo

Precio del huevo en el resto del país

En caso de que tu estado o municipio no aparezca en el breve listado antes presentado, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del SNIIM en el cual podrás corroborar el precio de este producto en todos y cada uno de los estados de la República.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.