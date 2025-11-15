No baja el precio del huevo, esto costará en CDMX, Edomex y otros estados

En México el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) se encarga de establecer el precio del kilo de huevo en cada estado ya que forma parte de la canasta básica y es un alimento muy versátil que se utiliza en diferentes platillos, y en adn Noticias te decimos cuánto costará en tu ciudad.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en CDMX?

En la Central de Abasto de Iztapalapa, el kilo de huevo por mayoreo se vende en 28.90 pesos como mínimo y 47.00 pesos como máximo. Por menudeo tiene un precio de entre 43.00 y 44.00 pesos el kilo.

Precio del kilo de huevo en Edomex

La Central de Abasto de Ecatepec vende el kilo de huevo por mayoreo entre 36.50 y 37.00 pesos y por menudeo en 38.50 pesos como mínimo y 40.00 pesos como máximo. Por otro lado en la Central de Abasto de Toluca, el huevo se vende 45.00 pesos el kilo por mayoreo.

¿Cuál es el precio del huevo en Cuernavaca?

En el Mercado “Adolfo López Mateos” , el kilo de huevo por mayoreo se vende en 33.50 pesos como mínimo y 35.00 pesos como máximo. Por menudeo tiene un precio de entre 38.50 y 40.00 pesos el kilo.

Precio del huevo en Colima

Los Centros de distribución de Colima venden el kilo de huevo por mayoreo en 35.00 pesos como mínimo y 36.00 pesos como máximo. Por menudeo se vende entre 39.00 y 40.00 pesos.

¿Cuánto cuesta el huevo en Pachuca?

En la Central de Abasto de Pachuca, el kilo de huevo por mayoreo se vende en 35.50 pesos como mínimo y 38.50 pesos como máximo. Mientras que por menudeo tiene un precio de entre 47.00 y 49.00 pesos el kilo.

Precio del huevo en Querétaro

El mercado de Abasto de Querétaro ofrece el kilo de huevo por mayoreo en 34.50 pesos como mínimo y 39.00 pesos como máximo, por menudeo se vende entre 38.00 y 42.00 pesos el kilo.

Es importante señalar que también puedes comprar el huevo en centros comerciales donde a veces hay ofertas y puedes comprar por kilo, paquete o piezas.

