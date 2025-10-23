Lo que se sabemos sobre la circulación de un nuevo billete de 2 mil pesos en México

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzó a difundir la información sobre el supuesto lanzamiento de un nuevo billete de 2 mil pesos emitido por el Banco de México (Banxico), lo cual generó confusión y controversia entre las y los mexicanos.

Fue luego del anuncio del Banxico sobre la emisión de las nuevas familias de los billetes de 50, 100, 200, 500 y mil pesos, que comenzó a circular la imagen del de 2 mil pesos con Octavio Paz y Rosario Castellanos acompañados de un paisaje natural, tal y como ocurre con los actuales.

¿Saldrá un billete de 2 mil pesos en México?

A pesar de la controversia que surgió a raíz de este supuesto nuevo billete de 2 mil pesos, la realidad es que ni el Banxico ni otras autoridades de nuestro país han emitido anuncio oficial sobre la emisión de esta nueva moneda a nivel nacional.

Y es que es importante señalar que para que las autoridades del Banco de México puedan sacar a circulación un billete de una nueva denominación, primero se tienen que hacer estudios que van desde un análisis de la demanda hasta el rediseño general de los actuales.

De igual forma, hasta el momento no existe una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que haga alusión al lanzamiento de este nuevo billete de 2 mil pesos, por lo cual de momento la información que circula en redes sociales es completamente falsa.

¿Qué pasará con el billete de 20 pesos en México?

Vale la pena mencionar que a la par de este supuesto anuncio, se llegó a cuestionar el que el Banxico no emitiera una nueva familia de billetes de 20 pesos como ocurrió con todos los de otras denominaciones.

De acuerdo con información publicada en el DOF, el billete de 20 pesos dejará de imprimirse para ser reemplazado por una moneda conmemorativa de manera gradual a lo largo de los próximos meses.

¿Cuál es la nueva familia de billetes de Banxico?

La nueva familia de billetes anunciada por el Banco de México, destaca gracias a que se incrementó su seguridad para evitar falsificaciones, además de que aumentaron su capacidad de durabilidad en circulación.

De igual forma, se señaló que los billetes de 50, 100, 200, 500 y mil pesos, incorporaron nuevas características para facilitar su utilización sin importar las condiciones.

