Carne, cebolla y electricidad aumentan de precio por la inflación
Para que administres bien tu dinero, te decimos qué alimentos y servicios subieron de precio por la inflación y cuáles están más baratos.
Cada quincena el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) da a conocer qué productos de la canasta básica y servicios subieron de precio por la inflación y para que consideres tus gastos, en adn Noticias te decimos qué alimentos se encarecieron.
¿Cómo se ubica la inflación en México?
Durante la primera quincena de octubre de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor ( INPC ) aumentó 0.28% y la inflación general anual se ubicó en 3.63%.
El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios incrementó 0.18% a tasa quincenal. Mientras que el índice de precios no subyacente creció 0.64%. Los precios de las frutas y verduras bajaron 1.27% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 1.79%.
Alimentos que subieron de precio por la inflación
De acuerdo con el reporte, estos son los productos y servicios que se encarecieron en México:
- Electricidad: 17.65%
- Transporte aéreo: 11.59%
- Servicios turísticos en paquete: 7.06%
- Servicios profesionales: 6.00%
- Cebolla: 5.26%
- Taxi: 0.79%
- Carne de res: 0.51%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.24%
- Restaurantes y similares: 0.22%
- Vivienda propia: 0.14%
¿Qué productos bajaron de precio por la inflación?
Mientras que los alimentos que bajaron de precio fueron:
- Tomate verde: -6.95%
- Naranja: -6.30%
- Aguacate: -5.91%
- Papa y otros tubérculos: -4.93%
- Limón: -4.50%
- Chile serrano: -4.18%
- Jitomate: -3-34%
- Plátanos: -2.72%
- Huevo: -2.13%
- Pollo: -0.95%
Los estados y ciudades donde hubo mayores variaciones en los precios fueron:
Por arriba del promedio nacional
- Tabasco: 2.21%
- Yucatán: 1.69%
- Nuevo León: 1.19%
- Campeche: 1.12%
- Quintana Roo: 0.96%
Por debajo del promedio nacional
- Michoacán: -0.21%
- México: -0.14%
- Hidalgo: -0.04%
- Puebla: -0.02%
- Querétaro: -0.02%
La inflación es un fenómeno que se relaciona con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados y sus principales causas son la elevación de la demanda de un producto o servicio, aumento en el precio de las materias primas o el incremento de la base monetaria.
Inflación y el sector agroalimentario
