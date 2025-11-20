Busca alternativas: Cerrarán la autopista México - Querétaro por varias horas

Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe), dio a conocer que a partir de las 22:00 horas de este jueves 20 de noviembre habrá un cierre parcial en la autopista México - Querétaro con dirección a la capital de la República Mexicana, por lo cual se podría presentar una intensa carga vehicular en la zona.

A través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, la Capufe mencionó que el cierre será parcial además de que se activará un carril de contraflujo, esto con la finalidad de evitar mayores afectaciones a los conductores que circulan por la zona.

“Me quitaron el celular y me amenazaron con que me iban a desaparecer"; relata víctima de policías en marcha de la Generación Z [VIDEO] Reyna Pacheco, estudiante menor de edad, fue con su hermana y mamá a la marcha de la generación Z, pero nunca imaginó que terminaría robada y golpeada por policías.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tramo de la autopista México - Querétaro cerrarán?

De acuerdo con las autoridades de Caminos y Puentes Federales, el cierre en la autopista México - Querétaro se dará del kilómetro 69 al kilómetro 56 con dirección a la capital de nuestro territorio nacional.

Se mencionó que el cierre en la vialidad antes señalada, se da como parte de los protocolos de seguridad debido al paso de unidades con exceso de dimensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales circularán por la zona durante la noche de este jueves 20 de noviembre.

Para facilitar el tránsito, se habilitará un carril de contraflujo en los kilómetros y sentido mencionados anteriormente. Recomendamos anticipar sus tiempos de traslado, conducir con precaución y disminuir la velocidad antes y durante el recorrido por esta zona -se lee en el comunicado de Capufe.

¿A qué hora reabrirán toda la México - Querétaro?

Es importante señalar que el cierre en la autopista México - Querétaro estará activo hasta las 05:00 de la madrugada de este viernes 21 de noviembre, por lo cual a partir de ese horario se espera la liberación de la zona.

Capufe señaló que ante cualquier eventualidad, la ciudadanía se puede comunicar al 074 así como en las redes sociales de X @CAPUFE.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.