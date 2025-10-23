Un nuevo frente frío acecha en México y provocará cambios en las lluvias; así será el clima este 23 de octubre

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves comenzarán a bajar las temperaturas en México y el clima será más frío a comparación de otros días, con una disminución importante en la intensidad de las lluvias.

Recordemos que, aunque la temporada de lluvias todavía está lejos de llegar a su fin, se espera que durante las próximas semanas su frecuencia e intensidad se reduzcan considerablemente, luego de haber tenido meses con tormentas históricas que afectaron gran parte del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Nuevo frente frío afectará el clima de hoy 23 de octubre

El frente frío 10 se aproxima a la frontera norte de México, mientras que la onda tropical número 39 se mueve por las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano, provocando un día nublado y con variaciones importantes en la temperatura de la mayoría de los estados.

Por si fuera poco, una corriente de chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerá el noroeste y norte del país, provocando rachas de fuertes vientos, con algunas lluvias y chubascos.

Al final, la temperatura más baja será durante la noche y la madrugada, con estados que podrían llegar a los 0 grados, como lo son: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias en el clima del 23 de octubre

Como mencionamos, habrá una disminución importante en las lluvias este día, ya que en ningún estado se esperan tormentas superiores a los 50 milímetros, por lo que ya no serían devastadoras ni potenciales desastres naturales. Al final, según el SMN, así se van a distribuir las lluvias.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur).

: Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas (mante y sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), San Luis Potosí (Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste).

: (mante y sur), (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), (Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Coahuila, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

Van 70 muertos por las fuertes lluvias que ha habido en Mexico [VIDEO] Los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han sido afectados por las lluvias extremas