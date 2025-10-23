Un nuevo frente frío acecha en México y provocará cambios en las lluvias; así será el clima este 23 de octubre
En los últimos meses del año se comienza a hacer más intenso el frío, un cambio en el clima que comenzará a sentirse a partir de este jueves 23 de octubre.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves comenzarán a bajar las temperaturas en México y el clima será más frío a comparación de otros días, con una disminución importante en la intensidad de las lluvias.
Recordemos que, aunque la temporada de lluvias todavía está lejos de llegar a su fin, se espera que durante las próximas semanas su frecuencia e intensidad se reduzcan considerablemente, luego de haber tenido meses con tormentas históricas que afectaron gran parte del país.
Nuevo frente frío afectará el clima de hoy 23 de octubre
El frente frío 10 se aproxima a la frontera norte de México, mientras que la onda tropical número 39 se mueve por las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano, provocando un día nublado y con variaciones importantes en la temperatura de la mayoría de los estados.
Por si fuera poco, una corriente de chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerá el noroeste y norte del país, provocando rachas de fuertes vientos, con algunas lluvias y chubascos.
Al final, la temperatura más baja será durante la noche y la madrugada, con estados que podrían llegar a los 0 grados, como lo son: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Lluvias en el clima del 23 de octubre
Como mencionamos, habrá una disminución importante en las
lluvias
este día, ya que en ningún estado se esperan tormentas superiores a los 50 milímetros, por lo que ya no serían devastadoras ni potenciales desastres naturales. Al final, según el SMN, así se van a distribuir las lluvias.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (mante y sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), San Luis Potosí (Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste).
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Coahuila, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Van 70 muertos por las fuertes lluvias que ha habido en Mexico
