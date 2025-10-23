Muere estudiante en patio de primaria por caída de construcción

Anuel Esquivel Cruz, de tan solo seis años de edad y estudiante de la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, falleció después de que le cayera encima parte de una construcción cuando estaba en clases de educación física.

Los hechos se registraron en el municipio de San Pedro de las Colonias el miércoles 22 de octubre cuando el grupo de hallaba en el patio por clases de educación física y aparentemente tocó uno de los polines que estaba suelto, lo que hizo que cayera una estructura metálica.

¿Quién es el responsable por la muerte del estudiante?

En un comunicado, el Gobierno de Coahuila señaló que la obra de construcción forma parte de “La Escuela es Nuestra” y no contaba con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), ni de la Subsecretaría de Protección Civil.

Según la información preliminar, un tubo de una techumbre en construcción se desprendió y golpeó al niño, provocándole la muerte de manera instantánea.

¿Qué dijo la SEP después de la muerte del estudiante de primaria?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el fallecimiento del estudiante en las instalaciones de la escuela y señaló que desde el primer momento en que se reportó el incidente se brindó acompañamiento a la familia del menor.

Asimismo dijo que mantiene plena coordinación con las autoridades del estado para colaborar con las labores encaminadas a determinar las causas y responsabilidades del hecho.

#SEPInforma | Lamentamos profundamente el fallecimiento del estudiante Anuel Esquivel Cruz, en las instalaciones de la escuela primaria “Cuauhtémoc”, ubicada en el municipio de San Pedro, Coahuila.



Reiteramos el apoyo a la familia y expresamos nuestra solidaridad con sus seres… pic.twitter.com/ve1t9vj8q2 — SEP México (@SEP_mx) October 23, 2025

